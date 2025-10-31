Horrorfilmer - Wisou di mir eis dat un?
Vun Nosferatu bis Terrifier: D’Faszinatioun um Schreck huet eng laang Geschicht a geet zeréck bis op mënschlech Urinstinkter.
Den däitschen Theaterwëssenschaftler Prof. Jörg von Brincken vun der Uni München erkläert, dass d’Wuerzele vum Horrorfilm wäit virum Kino leien, wisou Mënschen d'Bedierfnis hunn Angscht an Eekel ze fillen a wéi sech op eis auswierkt.
Horror net réischt am Kino
Am Mëttelalter a bis an d’fréi Moderne waren ëffentlech Exekutiounen ee vun de populäerste Spektakelen. D’Vollek huet sech do versammelt, huet geklappt a gejaut, wann d’Käpp gerullt sinn. De Professer seet dozou: "Wir haben ein Recht daran, an schrecklichen Sachen interessiert zu sein. Wir sind nämlich selber sterblich."
Hien erkläert, dass esou Evenementer net nëmmen als Bestrofung gedéngt hunn, mä och eng Form vu Schaulust a moraleschem Theater waren. D’Leit hunn dat gesinn, wat se selwer gefaart hunn: den Doud, d’Schold, d’Strof - an d’Erliichterung, dass si net op senger Plaz sinn.
"Es erinnert an die eigene Sterblichkeit. […] Die Hinrichtung ist sozusagen eine Wiederherstellung der Ordnung. Und wegen des Horrorfilms: Der Tod des Monsters ist immer auch ein Wiederherstellen der Ordnung."
Aus dësem gesellschaftleche "Spektakel vum Doud" ass eng Traditioun vun Faszinatioun um Grujelegem entstanen, déi spéider de Wee an den Theater fonnt huet
Am Paräisser Théâtre du Grand Guignol goufen am 19. Joerhonnert grausam realistesch Zeenen op d’Bün bruecht, déi de Public erschreckt a faszinéiert hunn: "Es ging um Augenausstechen. Um durchgeschnittene Kehlen. Und um die möglichst detaillierte und realistische Ausstellung grausiger Details.“
Dësen Horrortheater war d'Basis fir dat, wat spéider de Kino iwwerholl huet. Den éischte Film an dëser Richtung war 1896 "Le Manoir du Diable" vum Zauberer Georges Méliès. "Er war Bühnenzauberer. Und er hat dieses neue Medium genutzt als Verlängerung seiner Zauberei."
Vu Méliès bis bei Nosferatu a Frankenstein ass den Horror ëmmer eng Kombinatioun vu Angscht, Faszinatioun a Spektakel bliwwen. "Der Film fotografiert Realität, Lebendiges, […] macht sie zu Totenbildern. Und dann bewegt dieser Film aber diese Bilder […] Also wie Frankenstein ruft: It’s alive!“
Firwat sichen d’Leit Angscht?
Dem Theaterwëssenschaftler an Horror-Fan no ass ee vun den Haaptgrënn, firwat mir grujeleg Filmer kucken, erstaunlech einfach. "Ein Punkt ist einfach Sensation Seeking. Eine Sehnsucht nach starken Gefühlen. Angst, Schrecken, Schauder."
De Mënsch wëll intensiv Emotiounen erliewen, grad déi, déi en am Alldag meeschtens vermeide géif: Angscht, Eekel, Schock. Am Kino oder Doheem virun der Tëlee geet dat, well een dobäi a Sécherheet ass. "Man weiß gleichzeitig, ich bin sicher, mir wird nichts passieren."
Den Horrorfilm ass also eng kontrolléiert Gefor, eng Aachterbunn. De Kierper reagéiert mat Adrenalin, de Geescht weess awer: Et ass just e Film.
Horror als Training
De Professer gesäit am Horror och eppes Evolutiounsbiologesches. Mir hätten nach ëmmer den Instinkt, Gefor erkennen a verstoen ze wëllen, well dat fir d’Iwwerliewe wichteg war.
"Der Mensch hat evolutionsbedingt ein Interesse an Gefahren. […] Er will Gefahren sehen, erleben und kennen, um vorbereitet zu sein, falls echte Gefahren auftreten."
True-Crime-Serien, déi op richtege Fäll baséieren, funktionéieren änlech: mir kucke se, well se eis leieren, wéi esou Situatioune geschéien a well se eis gläichzäiteg faszinéieren.
"Diese Geschichten sind an die Realität angenagelt. Man hat den Gedanken: Das könnte vielleicht auch mein Nachbar sein. Gleichzeitig ist True Crime heute nicht mehr ganz true, also True Crime wird nur noch als Etikett genutzt."
De begeeschterten Theaterprofesser nennt d'Netflix-Serie "The Monsters" als Beispill. Beim drëtten Deel vun der Serie, geet et ëm den Ed Gein, en Amerikaner, deen ënnert anerem Läichen ausgegruewen an mat de Kierperen "experimentéiert" huet.
"Es war offensichtlich nicht interessant genug, dass der Mann Frauenleichen ausgegraben hat und sich aus der Haut dann Kleidchen und Masken geschnitzt hat und damit durch den Wald getanzt ist. Und er hat wirklich dann auch gemordet, aber Fakt ist, in der Serie wurde einiges dazu erfunden, um die Gestalt und die Geschichte, wie soll ich sagen, telegener zu machen."
Den Katharsis-Effekt
Dono kënnt d’Befreiung. Den Aristoteles huet dat schonn "Katharsis" genannt: mir erliewen staark negativ Gefiller an nodeems se ofkléngen, fillt ee sech erliichtert.
"Das lässt sich mit der Ästhetik des Erhabenen erklären: Man schaut von einem gesicherten Platz aufs Meer und erlebt die Havarie eines Schiffes mit. […] Das erschüttert, aber selber weiß man, dass man sicher ist."
Horrorfilmer bidden also eng emotional "Botzaktioun": Angscht a Spannung ginn entlueden a maachen d’Liewen dono méi roueg, bal berouegend.
Firwat gëtt et ëmmer méi brutal?
Well mir eis drun gewinnt hunn. De Genre huet, wéi von Brincken seet, en "Überbietungszwang": "Wenn einmal etwas Furchtbares gezeigt wurde, muss der nächste Film noch fantasievoller sein. […] Das ist eine dauernde Steigerung.“
De Publikum sicht ëmmer déi nächst Grenzerfarung. Doraus ass eng nei Aart Horror entstanen, dat, wat hien "Terrorkino" nennt: Filmer, wou Mënsche Mënsche verletzen, ouni iwwernatierlech Dämonen oder Geeschter. D’Monster sinn elo mir selwer.
Stëmmt et, dass ee mat der Zäit manner Angscht huet?
Jo, seet hien a schwätzt do aus eegener Erfarung: "Ich bin damit abgestumpft. Bei mir kommt es nicht mehr zu diesen großen Schockreaktionen, zu diesem Rollercoaster-Gefühl." De Professer a Fuerscher kuckt all Dag op d'mannst een Horrorfilm a wënscht sech heiansdo rëm Angscht ze hunn. Mee de Kierper gewinnt sech drun: D’Struktur vum Schock gëtt virausgesinn, d’Reaktioun gëtt méi schwaach.
De Bléck gëtt analytesch: "Dann setzt noch was ein, der filmwissenschaftliche Blick. Und der ist natürlich tödlich für den Horrorfilm."
D’Sensibilitéit geet verluer: Hien denkt net méi: "Oh freck!", mee "Wéi hu si dat gefilmt?"
Mee net jidderee reagéiert esou. E puer bleiwen empfindlech an erliewen no engem Film nach richteg Angscht: "Ich kenne viele Studentinnen und Studenten, die nach solchen Filmen fast einen Nervenzusammenbruch erlitten haben."
© SAAD_KURT/ Pixabay
Horrorfilmer sinn also méi wéi just Schock-Ënnerhalung. Si sinn d'Grenz vu Liewen a vum Doud, en Test fir eis Emotiounen an e séchere Wee, fir mat eiser eegener Stierflechkeet ze spillen.
Oder wéi de Professer et selwer seet: "Wir haben ein Recht daran, an schrecklichen Sachen interessiert zu sein. Wir sind nämlich selber sterblich."