De Mains de Maîtres
Koien-Faszinatioun: D'Marie-France Philipps mécht Fësch-Figuren aus Porzeläin
Vum 20. November bis sonndes den 23. November stelle 67 Kënschtler a Kënschtlerinnen aus Lëtzebuerg dëst Joer hir Wierker aus.
Et ass eng Initiative vum Grand-Duc Guillaume an der Grande-Duchesse Stéphanie.
Zanter Jore scho setze si sech fir d'Konschthandwierk an a maachen dat mat enger ganz besonnescher Ausstellung, déi all zwee Joer am alen Arbedsgebai an der neier Avenue hiert Doheem fënnt.
Vum 20. November bis sonndes den 23. November stelle 67 Kënschtler a Kënschtlerinnen aus Lëtzebuerg dëst Joer hir Wierker aus. Dorënner och d'Marie-France Philipps. 33 Joer laang huet si Konscht enseignéiert, ma niewebäi huet si hier Passioun fir d'Schaffe mat Porzeläin fonnt. Inspiréiert gëtt si virun allem vum japanesche Koi.
