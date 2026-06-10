Och dëst Joer kommen d'Fans vu Musek a Kultur nees bei Open-Air-Concerten, Ausstellungen, Theateropféierungen an enger Rei anere kulturellen an touristeschen Offeren op hir Käschten.
Ënner anerem gi guidéiert Visitten duerch d'Bock- an d'Péitruss-Kasematten organiséiert a vum 12. Juni bis den 18. September kann een de groussherzogleche Palais besichtegen.
D'Musekfans kommen da bei der Fête de la musique vum 12. bis de 14. Juni a bei de Concerten, déi am Kader vu "Plëss in Concert" tëscht dem 12. Juni an dem 6. September op der Plëss gespillt ginn, op hir Käschten.
De komplette Programm vun der Editioun 2026 vum "Summer in the City" fannt Dir op der Homepage vum LCTO.