Filmsecteur a Gespréicher mam Ministère"Et gëtt u ville Chantiere geschafft!"

Konkret Léisunge sinn awer nach net sprochräif.
"Et si vill Chantieren, un deene muss geschafft ginn, mee d'Gespréicher lafen!" Dat sot de Filmrealisateur a Produzent, Donato Rotunno e Méindeg am Nomëtteg no enger Reunioun mam Kulturminister an dem Lëtzebuerger Filmfong. No der Faillite vu "Wady Films" a "Paul Thiltges Distributions" koum viru gutt zwou Wochen d'Nouvelle, datt d'Studioe vum Filmland zu Kielen hir Diere wäerten zoumaachen. Elo misst iwwerluecht ginn, ob et keng aner Optiounen oder Alternative ginn, sot den Donato Rotunno. Och doriwwer géif aktuell nogeduecht ginn a Gespréicher lafen. Et géif no Léisunge gesicht ginn, déi awer missten am kollektiven Interêt geholl ginn, sou de Produzent a Realisateur.
Den Donato Rotunno huet dann och nach betount, datt een net alles matenee vermëschen an aus eenzel Fäll global Conclusiounen zéien dierft. Dofir wieren d'Gespréicher mat de verschiddene Ministèren, dem Filmfong, mee och aneren Associatiounen extrem wichteg. Et bräicht een Diskussiounen, Ënnerstëtzung a Versteesdemech, well d'Zäiten ongewëss wieren. Lëtzebuerg wier do awer keng Insel a mir wiere vill ofhängeg vun deem, wat am Ausland decidéiert gëtt a geschitt. D'Situatioun wier momentan fir keen aus der Kino-Industrie einfach. Nach géifen d'Gespréicher fir de Secteur hei am Land lafen an dofir kéint een och nach näischt sprochräif hunn, huet den Donato Rotunno nach präziséiert. De Minister Eric Thill wäert iwwerdeems en Dënschdeg am Laf vum Dag via Communiqué säi Point de Vue vun de Gespréicher mat de Leit aus dem Filmsecteur duerleeën.