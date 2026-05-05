RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Moud ass Konscht"Met-Gala zu New York nees dominéiert vun opfällegen Optrëtter an Outfits

RTL mat AFP
Zu New York hu sech e Méindeg bei der Met-Gala nees eng Rei international Staren um rouden Teppech gewisen – dat mat opfällegen Outfitten am Zeeche vum Motto "Moud ass Konscht".
Update: 05.05.2026 10:30
D'Beyoncé war no iwwer zéng Joer nees bei der Met-Gala zu New York mat dobäi.
© MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP

Um rouden Teppech vum Metropolitan Museum of Art zu New York hu sech um Méindeg Owend nees déi bekanntste Perséinlechkeete gewisen – dat mat Outfits, déi net méi opfälleg hätte kéinte sinn. Dëst Joer stoung déi bekannte Met-Gala ënnert dem Motto "Moud ass Konscht".

D'Erëffnung vum traditionelle Benefizbal hunn d'Tennisspillerin Venus Williams an d'Schauspillerin Nicole Kidman iwwerholl. D'Beyoncé war no iwwer zéng Joer nees mat dobäi an huet direkt mat engem Kleed voll mat Bijouen, engem Fiedermantel an engem opfällege Kappschmuck d'Opmierksamkeet op sech gezunn.

Fir Gespréicher huet och den Optrëtt vum Bad Bunny gesuergt, dee sech an engem Kostüm mat Protheesen an enger wäisser Perréck als ale Mann presentéiert huet. Ma hie war net deen eenzege Museker, deen um rouden Teppech ze gesi war, och d'Madonna, d'Cher, d'Rihanna an den Asap Rocky hu sech vun hirer beschter Säit gewisen.

Natierlech léisst sech och d'Moudewelt et net huelen, bei der Mat-Gala grouss opzetrieden. Designer wéi d'Donatella Versace, den Tom Ford, d'Stella McCartney, den Anthony Vaccarello an den Haider Ackermann hu mat hiren Outfitten d'Moud an d'Konscht zelebréiert.

Och aus dem Sport war Prominenz do, ënnert anerem d'US-chineesesch Schifuererin Eileen Gu, déi e Kleed mat agebauter Maschinn fir Seefeblosen un hat.

Fir eng weider Iwwerraschung huet d'Schauspillerin Blake Lively gesuergt. Si ass just e puer Stonnen, nodeems si sech am Rechtssträit mam Schauspiller Justin Baldoni eens ginn ass, iwwer de rouden Teppech getrëppelt. D'Lively hat dem Baldoni sexuell Belästegung bei den Dréiaarbechte vum Film "It Ends with Us" virgeworf – e Sträit, deen Hollywood zanter Méint an Otem gehalen huet.

Opreegung gouf et am Virfeld vun der Gala, wéi annoncéiert gouf, datt den Jeff Bezos a seng Fra Lauren Sanchez Bezos géingen d'Editioun 2026 sponseren. Gläichzäiteg gouf mat der Gala d'Erëffnung vun der Ausstellung "Costume Art" am Metropolitan Museum gefeiert.

D'Met-Gala fënnt traditionell all Joer den éischte Méindeg am Mee statt an ënnerstëtzt mat de Recetten d'Moudesektioun vum Musée. Iwwer Joerzéngte war d'Gala en exklusiivt Treffe vun der New Yorker High Society. Zënter datt d'Vogue-Chefredactrice Anna Wintour an den 1990er d'Organisatioun iwwerholl huet, huet d'Met-Gala sech zu engem vun de wichtegste Rendez-vousen vun der Moudewelt entwéckelt.

Am meeschte gelies
Fra no Accident bei Biergcourse gestuerwen
"E Mënsch, dee fir jiddereen do war“, esou hire Brudder
Trageschen Accident bei Course zu Eschduerf
Wat ass zu dësem Ament gewosst?
Video
Fotoen
Guide Michelin 2026
Restaurant "Le Lys" mat éischtem Stär ausgezeechent
Video
5
A véier Bezierker am Land
Police a lokal Parquete kontrolléieren an nächste Wochen RBE
Findel
Douane interceptéiert néng Wallisse mat bal 124.000 Zigaretten
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
"May the 4th be with you"
D'Star-Wars-Charaktere besichen d'Patiente vun der Kannerklinik am CHL
Fotoen
1
D'Stad Lëtzebuerg am Fréijoer 2026
Tripadvisor
Lëtzebuerg déi schéinst Haaptstad an Europa
5
Neien Héchststand
All drëtt Gebuert an Däitschland mëttlerweil per Keeserschnëtt gemaach
Landsat
Schreift Ären Numm mat Satellittebiller vun der NASA
Trotz Warnungen vor nicht detonierten Sprengsätzen haben am Samstag auf einem Militärgelände in Frankreich bis zu 40.000 Menschen an einem illegalen Rave teilgenommen. Das Musik-Event in der Nähe der Stadt Bourges im Zentrum von Frankreich begann bereits am Freitag.
Trotz Warnunge virun net-detonéierte Sprengsätz
Bis zu 40.000 Leit op illegalem Rave op Militärsite a Frankräich
Suchttherapie
Therapie mat Kand: Eng Chance tëscht Sucht a Verantwortung
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.