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Dëse Weekend um GaalgebiergFrancofolies 2026

Nicky Soisson
Dëse Weekend verwandelt sech de Park um Gaalgebierg zu Esch nees an eng riseg Festival Landschaft. Mat ronn 15000 Visiteure lescht Joer, feiert de Francofolies elo scho seng 6. Editioun.
Update: 08.06.2026 10:39
© fresh asbl

Lass geet et e Freideg den Owend a wéi een dat vum Festival kennt, kann ee sech nees op eng Rei bekannte Gesiichter freeën. Loïc Clairet, Organisateur vum Festival:

"En tête d'affiche, vous avez Gims, Elena, Christophe Maé, PLK, Niska, Lamano, L2B pour le rap et Michael Moore, Fusha Terton, Mosey Man, Mickey aussi et plein d'autres artistes qui sont peut-être moins connus, mais c'est ça à la force d'un festival, c'est de venir rencontrer et de découvrir pleins de nouveaux projets."

Ma schonn en Donneschdeg kann een an Esch selwer a Festival Stëmmung kommen, dat op der "BEFORE".

"On a un concert au théâtre cette année avec "Terrenoire" et l'Orchestre du Conservatoire, une création originale que je conseille d'aller voir, ou alors un projet avec de la dub à la Kulturfabrik. Cette année, le jeudi, on lance un volet dans la ville, dans 4 lieux de la ville, avec des showcases.mIl y a douze artistes qui vont se produire gratuitement dans différents bars et institutions de la ville."

All Joer fléissen nei Iddien an de Festival an. Dëst Joer fënnt een dann direkt e puer Neiegkeeten um Site:

"Beaucoup de choses cette année, parce qu'on a vraiment retravaillé tout le décor, la scénographie, les espaces. Un nouvel espace 360° avec l'espace Forest, avec Lady G7 au cœur du public. On a plein de nouveaux décors, alors je vais garder quelques surprises parce qu'il faut venir le découvrir, c'est quand même très très fort. Mais on a créé des mondes, et tous ces mondes sont vraiment des endroits à habiter et à vivre."

Fir de Visiteuren d'Liewe sou einfach wéi méiglech ze maachen, kann een de ganze Weekend cashless bezuelen:

"C'est une simplicité de paiement qu'on a sur le site. En fait, vous venez, vous avez un badge, une carte sur votre bracelet, quand vous échangez votre billet à l'entrée et vous rechargez ce bracelet. Et c'est un moyen de paiement très facile sur tout le site, ça évite des échanges d'argent ou de carte. Et puis à la fin du festival, si vous avez encore de l'argent de toute façon sur votre bracelet, vous pouvez vous le faire rembourser très très facilement."

Tickete fir e Samschdeg an e Sonndeg si leider schonn ausverkaaft. Ma fir Freides bleiwen awer nach vereenzelt Ticketen. Informatiounen dozou genee wéi iwwert Camping, Transportméiglechkeeten an aneres ginn et op www.francofolies.lu.

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