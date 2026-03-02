RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wierk vu 1633Hollännesche Musée entdeckt onbekannt Rembrandt-Bild

AFP, iwwersat vun RTL
D'Bild staamt aus enger Privatsammlung a gouf dem Rijksmuseum iwwerginn, fir et ze analyséieren.
Update: 02.03.2026 12:00
Eng Expertin steet virum Konschtwierk, wat wuel vum bekannten hollännesche Moler Rembrandt kéint sinn.
Eng Expertin steet virum Konschtwierk, wat wuel vum bekannten hollännesche Moler Rembrandt kéint sinn.
© KOEN VAN WEEL/AFP

Konschtexperte vum Rijksmuseum zu Amsterdam hunn e bis ewell onbekannt Bild vum hollännesche Moler Rembrandt entdeckt. Den Musée huet e Méindeg matgedeelt, datt duerch fortschrëttlech Scanner-Techniken a Analyse vum Stil Wëssenschaftler d’Echtheet vum Wierk “Visioun vum Zacharias am Tempel” aus dem Joer 1633 confirméiere konnten. D’Bild krut de Musée rezent aus enger Privatsammlung, fir et ze ënnersichen.

Materialanalysen, stilistesch a thematesch Ähnlechkeeten, Ännerungen, déi de Rembrandt gemaach huet, an déi komplett Qualitéit vum Bild stëtzen alleguer d’Conclusioun, datt dëst Bild eng echt Aarbecht vum Rambrandt van Rijn ass”, esou de Musée an enger Erklärung.

D’Wierk weist déi biblesch Zeen, an där den Äerzengel Gabriel de Paschtouer Zacharias opsicht, fir him de Message ze iwwerbréngen, datt hien e Jong wäert kréien, deen dono de Johannes den Deefer gëtt. De Gabriel selwer gëtt am Bild net duergestallt, ee Liicht uewen am rietsen Eck vum Bild deit awer un, datt hie kënnt.

Am meeschte gelies
"De Schall vun de Knäll ass bal ze spieren"
De Lëtzebuerger Jean-Paul Bleser hänkt mat senger Famill zu Dubai fest
Video
D'Achs vum Widderstand
Wéi staark sinn dem Iran seng Alliéiert nach?
Video
8
Police-Asätz zu Beetebuerg an zu Dummeldeng
Mann menacéiert a belästegt Passagéier am Zuch, anere Mann hält sech baussen un Zuch fest a fält op Quai
Premier iwwer Eskalatioun am Noen Osten
"Et ass eng ganz grav Situatioun", esou de Luc Frieden
Video
21
Nom Doud vum Ajatollah Ali Chamenei
Wéi geet et elo weider am Iran? Wéi reagéiert d'EU a Lëtzebuerg?
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
"12 Hommes en colère"
De Klassiker vum Reginald Rose am Escher Theater
Fotoen
0
Déck Loft am CNA?
Direkter léisst Mobbing-Virwërf net gëllen
Audio
0
25. Escher Kavalkad
Eng Tonn Kamelle fir de Public
Video
Fotoen
2
D'Oscaren 2026
En Iwwerbléck vun de Kategorien an den Nominéierten
Video
D'Geschicht vum Mudam
Viru bal 20 Joer huet de Musée seng Dieren opgemaach
Video
Sänger vun "Oh! Carol"
Neil Sedaka am Alter vu 86 Joer gestuerwen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.