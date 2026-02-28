D'Geschicht vum Mudam Viru bal 20 Joer huet de Musée seng Dieren opgemaach
De Mudam feiert dëst Joer säin 20. Gebuertsdag. Een Haus, dat d'Kulturlandschaft hei zu Lëtzebuerg nohalteg verännert huet.
20 Joer Mudam
Zanter zwee Joerzéngte gëtt hei bedeitend Konscht vun eiser Zäit gesammelt, ënnerstëtzt an engem breede Public zougänglech gemaach. Mir kucken zeréck op d’Geschicht vum Mudam a mir kucken no vir, op dat wat nach kënnt.