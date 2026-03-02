RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Déck Loft am CNA ?Direkter léisst Mobbing-Virwërf net gëllen

Marlène Clement
De Centre national de l'audiovisuel (CNA) zu Diddeleng deet sech déi lescht Zäit schwéier.
Update: 02.03.2026 08:11
© RTL Archiv

No de rezente Reproche vu Mobbing, schlechtem Management an enger verfréiter Fermeture vun enger Expo, gehäit elo eng parlamentaresch Fro vun der CSV un den DP-Kulturminister Eric Thill nees nei Froen op. Des Kéier geet et ëm d’Fotoaustellung “Family of Man” vum Edward Steichen, déi zanter 1994 zu Clierf ze gesinn an zanter 2003 en UNESCO-Weltkulturierwen ass.

Deck Loft am CNA ? - Reportage Marlène Clement

Keng Ännerungen oder Problemer zu Clierf

Rieds geet vun enger “kontinuéierlecher Verschlechterung” vun de Konditioune ronderëm d’Ausstellung, fir déi den CNA responsabel ass. Amplaz vu fest-agestallte Leit, géing den Accueil vun externe Sécherheetsagenten assuréiert ginn. Dat hätt een Impakt op den Encadrement vun de Visiteuren. Den CNA-Direkter weist sech iwwerrascht iwwer déi Aussoen.

“Dat si schonn iwwer all déi leschte Joren keng direkt ugestallte vum CNA gewiescht. Dat heescht do ass guer keng Ännerung komm. Ech verstinn och net wou dat dote lo hierkënnt. Dat eenzegt wat mer gemaach hunn, mir hunn eis permanent Ekipp zu Clierf verstäerkt.”

Zanter leschtem Joer wier eng zweet fest Persoun zu Clierf, präziséiert de Gilles Zeimet. An der parlamentarescher Fro vun den CSV-Deputéierte Stéphanie Weydert a Jean-Paul Schaaf ginn och Problemer mat der Klimaanlag am Summer zejoert ugeschwat. Déi wieren eréischt am Wanter behuewe ginn. Den Direkter confirméiert, et goufe Problemer mat engem vun zwee Kompresser vun der Klimaanlag. Si hätt awer zu all Moment weider funktionéiert. D’Fotoen hätten och kee Schued dovunner gedroen.

“Do war zu kengem Moment Wierker en danger. Déi Klimawäerter waren déi ganzen Zäit assuréiert. Mir hunn och fir d’Ënnerstëtzung vun deene Klimawäerter nach eng Kéier en Deshumificateur eragesat.”

Deputéiert hu vill Froen un Direkter a Kulturminister

D’lescht Woch eréischt stoungen den DP-Kulturminister Eric Thill an den Direkter vum CNA den Deputéierten an der parlamentarescher Kulturkommissioun Ried an Äntwert. Dat nodeems Ugangs Februar an der Press vu Mëssmanagement a Mobbing am CNA ze liese war. D’Mobbingvirwërf léist de Gilles Zeimet, deen zanter Hierscht 2023 Direkter ass, net gëllen.

“Et ass mäi Rôle als Direkter, Situatiounen déi net gutt funktionéieren an de Grapp ze huelen a wierklech och Léisungen ze fannen. Ech wëll awer wierklech betounen, datt et ëmmer gemaach gëtt an engem Respekt. An do gëtt et einfach keng Situatioune vu Mobbing, ech fannen dat och eppes, wat ech guer net wëll toleréieren.”

Vill Decisioune wieren iwwerdeems scho viru senger Zäit geholl ginn, zum Beispill en neien Organigramm. Datt Leit decidéieren, sech wärend engem Moderniséierungsprozess berufflech ëmzeorientéieren, wier normal. An dat wier och geschitt.

Mataarbechter fräiwëlleg gaangen oder gaange ginn?

Fréier an och aktuell Mataarbechter vum CNA gesinn dat anescht. Déi Leit wieren net fräiwëlleg gaangen, si wiere gaange ginn, esou ee Mataarbechter deen anonym wëll bleiwen RTL géintiwwer. Dat géing awer net nëmmen um Direkter leien, mee och un der Direktioun vun de Ressources humaines.

Zwou Persoune sinn aktuell an enger Procedure de protection am Zesummenhang mat de Mobbing-Virwërf, huet de Kulturminister d’lescht Woch an der zoustänneger Chamberkommissioun confirméiert. Véier Persoune mat engem Responsabel-Posten hunn an där Zäit, wou de Gilles Zeimet Direkter ass, gekënnegt. Och an enger interner Etude de satisfaction, déi zejoert realiséiert ginn ass, kënnt de Management net gutt ewech. D’Bengele bei d’Tromm geheien, wëll de Gilles Zeimet awer net.

“Déi Conclusioun déi ech draus gezunn hunn, dat ass, datt ech nach muss e weideren Effort maachen, och nach weider nozelauschteren. Ech si wierklech iwwerzeegt, datt mer hei nach weider Changementer brauchen. Mee ze soen, ok, do nach eng Kéier wierklech en Effort maachen, nach eng Kéier méi kloer och meng Iddien ze kommunizéieren, fir deen Dialog do nach eng Kéier ze optiméieren.”

Wéi geet et weider?

Op Grond vun der aktueller Situatioun huet de Kulturministère eng Analys vun de psychosoziale Risiken beim Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État (CGPO) an Optrag ginn. Och de sougenannte Comité d’accompagnement gëtt nees agefouert. Esou ee Comité gouf et och schonns zu Zäite vum Gilles Zeimet sengem Virgänger, dem Paul Lesch. Dee Comité soll den CNA bis Enn des Joers begleeden.

Iwwer den Audit a Personalfroen gëtt den 11. Mäerz am Huis Clos an der zoustänneger Chamberkommissioun diskutéiert.

Am meeschte gelies
"De Schall vun de Knäll ass bal ze spieren"
De Lëtzebuerger Jean-Paul Bleser hänkt mat senger Famill zu Dubai fest
Video
D'Achs vum Widderstand
Wéi staark sinn dem Iran seng Alliéiert nach?
Video
6
Police-Asätz zu Beetebuerg an zu Dummeldeng
Mann menacéiert a belästegt Passagéier am Zuch, anere Mann hält sech baussen un Zuch fest a fält op Quai
Premier iwwer Eskalatioun am Noen Osten
"Et ass eng ganz grav Situatioun", esou de Luc Frieden
Video
9
Nom Doud vum Ajatollah Ali Chamenei
Wéi geet et elo weider am Iran? Wéi reagéiert d'EU a Lëtzebuerg?
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Symbolbild: Iwwergewiicht bei Kanner
Iwwergewiicht bei Kanner a Jugendlechen
Patientevertriedung fuerdert Zockersteier, Gesondheetsministère setzt op Educatioun
Audio
0
De CGDIS mellt
Sechs Blesséierter op eise Stroossen e Sonndeg den Owend
(vun l.n.r. Olivier Cano, Mélissa Antunes de Magalhães, Mehmed Kuč)
Jonk Sozialisten
Mélissa Antunes de Magalhães an Olivier Cano iwwerhuelen d'Presidence
Ausseminister Xavier Bettel iwwer Situatioun am Noen Osten
Grouss Onsécherheet an der Regioun, Loftraum bleift gespaart
Video
Audio
Symbolbild: Iwwergewiicht bei Kanner
Iwwergewiicht bei Kanner a Jugendlechen
Patientevertriedung fuerdert Zockersteier, Gesondheetsministère setzt op Educatioun
Audio
0
De CGDIS mellt
Sechs Blesséierter op eise Stroossen e Sonndeg den Owend
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.