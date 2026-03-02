RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"12 Hommes en colère"De Klassiker vum Reginald Rose am Escher Theater

Isabelle Gillen
"12 Hommes en colère" ass eng Theater-Adaptatioun op Franséisch vum Reginald Rose sengem berüümten englesche Klassiker "12 Angry Men". De 7. an 8. Mäerz kann een dësen endlech och zu Lëtzebuerg op der Bün gesinn.
Update: 02.03.2026 09:59
© Hebertot Theater

2018 gouf d‘Produktioun vun der franséischer Presse-Associatioun mam Globe de Cristal Präis, fir dat bescht Theaterstéck ausgezeechent. Zanterhier ginn et ëmmer nees Virstellungen an elo kënnt de Paräisser Theater Hebertot och domat op Esch. D’Adaptatioun ass vum Charles Tordjman geschriwwen, deen an der Vergaangenheet scho mam Theaterstéck “La plus précieuse des marchandise” am Escher Theater op Besuch war.

© Hebertot Theater
© Hebertot Theater
© Hebertot Theater
© Hebertot Theater

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Bekannt gouf d’Geschicht virun allem duerch der Regisseurin Sidney Lumet hir filmesch Adaptatioun aus dem Joer 1957. Et geet ëm e jonke Mann, deen zu New York an de 50er Joren viru Geriicht kënnt. Wann de Jury, bestoend aus 12 Leit, sech um Enn vum Prozess zréck zitt, fir sech ze beroden an iwwert d’Urteel vum jonken Amerikaner ze diskutéieren, schéngt den elektresche Stull a soumat d’Doudestroof, déi eenzeg logesch Conclusioun ze sinn, bis sech onerwaart ee Member géint d’Urteel stellt an dee ganze Prozess op e Neits un d’Rulle bréngt.

De 7. an 8. Mäerz gëtt “12 hommes en colère” am Escher Theater gespillt. Weider Informatioun an en Trailer-Video, fannt Dir op um Site vum Escher Theater.

Am meeschte gelies
"De Schall vun de Knäll ass bal ze spieren"
De Lëtzebuerger Jean-Paul Bleser hänkt mat senger Famill zu Dubai fest
Video
D'Achs vum Widderstand
Wéi staark sinn dem Iran seng Alliéiert nach?
Video
8
Police-Asätz zu Beetebuerg an zu Dummeldeng
Mann menacéiert a belästegt Passagéier am Zuch, anere Mann hält sech baussen un Zuch fest a fält op Quai
Premier iwwer Eskalatioun am Noen Osten
"Et ass eng ganz grav Situatioun", esou de Luc Frieden
Video
21
Nom Doud vum Ajatollah Ali Chamenei
Wéi geet et elo weider am Iran? Wéi reagéiert d'EU a Lëtzebuerg?
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Eng Expertin steet virum Konschtwierk, wat wuel vum bekannten hollännesche Moler Rembrandt kéint sinn.
Wierk vu 1633
Hollännesche Musée entdeckt onbekannt Rembrandt-Bild
0
Déck Loft am CNA?
Direkter léisst Mobbing-Virwërf net gëllen
Audio
0
25. Escher Kavalkad
Eng Tonn Kamelle fir de Public
Video
Fotoen
2
D'Oscaren 2026
En Iwwerbléck vun de Kategorien an den Nominéierten
Video
D'Geschicht vum Mudam
Viru bal 20 Joer huet de Musée seng Dieren opgemaach
Video
Sänger vun "Oh! Carol"
Neil Sedaka am Alter vu 86 Joer gestuerwen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.