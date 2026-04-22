Lëtzebuerger Filmbranche — Studioe vu Filmland zu Kielen maachen Enn Juli zou

D’Filmstudioen zu Kielen, déi als "Lëtzebuerger Hollywood“ geduecht waren, kënnen am aktuelle wirtschaftlechen Ëmfeld net méi bestoen a maachen hir Dieren zou, dat hu si per Schreiwes matgedeelt.
Update: 22.04.2026 18:28
No der Faillite vu Paul Thiltges Distributions huet Filmland vu Kielen e Mëttwoch matgedeelt, datt si op den 31. Juli mat hiren Aktivitéiten ophalen. Trotz artistesche Succèsen an erfollegräiche Collaboratioune kéint een am aktuelle wirtschaftlechen Ëmfeld net méi sou weiderfueren, heescht et am offizielle Schreiwes, dat e Mëttwoch public gemaach gouf.

D'Entwécklung vum Marché, den Drock aus dem Ausland a strukturell Contraintë vun de Studioen hätten de wirtschaftlechen Equiliber vun der Gesellschaft ëmmer méi fragiliséiert. Op Nofro hi krute mir erkläert, datt déi 6 Produktiounsgesellschaften, déi déi lescht 12 Joer d'Studioe geréiert hunn, net méi bereet wieren, de Risiko weider ze droen.

Filmland SA gouf 2013 gegrënnt. Et sollt eppes si wéi dat klengt "Lëtzebuerger Hollywood", fir national an international Kinosproduktiounen. Vun Tournageméiglechkeete bis Postproduktioun. Mat Studioen, Produktiounsbüroen, Raim fir Spezialeffekter an Tounstudioen. Ënnert anerem Samsa, Iris Group an Tarantula waren an de Filmstudioen aktiv.

Am meeschte gelies
Luc Frieden annoncéiert Tripartite
"Et gëtt ee gemeinsame Succès oder ee gemeinsamen Echec"
40
Affär Wilmes
Ministesch Deprez huet 10 Fäll aus dem Rapport d'expertise un de Parquet weiderginn
Politesch Néierlag fir den Donald Trump
Wieler am Bundesstaat Virginia stëmme fir en Nei-Zéie vun de Walbezierker
9
E Pilotprojet mat Zukunft
Lëtzebuergesch op der Première
Video
Fotoen
17
Krich am Iran
Trump annoncéiert Verlängerung vun der Wafferou, keng Reaktioun vun Teheran
Weider News
Kulturminister deelt mat
Direkter vum CNA Gilles Zeimet huet demissionéiert
12
City Sounds 2026
Alesso, Nicky Romero, MATTN a méi wäerten um Glacis optrieden
Fotoen
0
“Et muss ee wëssen, wéi ee kommunizéiert”
D’Award-Strategistin Olivia Gentile am RTL Interview
Audio
0
7 Prioritéiten, 33 Objektiver an 99 Mesuren
Minister Eric Thill presentéiert nationalen Aktiounsplang "Zougang zur Kultur"
Video
Audio
Fotoen
3
105 Joer
De BD-Kënschtler a Schrëftsteller Pe'l Schlechter huet Gebuertsdag
Video
7
Film vun der Woch
"Hoppers" vum Daniel Chong
Video
