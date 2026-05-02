RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Anne's Retro KitchenDem Alex Bodry säin Tiramisu

RTL Lëtzebuerg
Aus dem RTL-Archiv zeréck an d'Kichen - Legendär Rezepter aus den 90er Joren
Update: 02.05.2026 09:59
Wat war an den 90er Joren Trend a wat misst eventuell e klengen Update kréien? A senger eegener Kiche kacht d'Anne déi klassesch Platen no an erfënnt se deels nei.

1998 huet den Alex Bodry „Beim Kichechef“ en Tiramisu preparéiert.

D'Anne rekreéiert am 3. Episod dem Alex Bodry säin Dessert, deen hien den 2. Januar 1998 dem Max Kuborn zerwéiert hat.

Alex Bodry – Tiramisu
D'Anne mecht dem Alex Bodry säin klasseschen Dessert aus dem Joer 1998

Kuckt hei d'Sendung mam Tony Tintinger aus dem Joer 1994

1998 huet den Alex Bodry „Beim Kichechef" eng Tiramisu preparéiert.
Den 2. Januar 1998 huet den Alex Bodry dem Max Kuborn „Beim Kichechef“ eng Tiramisu zerwéiert.

Rezept fir Nozekachen

Tiramisu

E Rezept vum Alex Bodry

Fir 8 Persounen

4 Eeër
500g Mascarpone
100g Zocker
250ml staarke Kaffi
150ml Amaretto
200g Boudoir Kichelcher
Kakao
Eng Poutz Salz

D'Eeër trennen an d'Eewäiss mat enger Poutz Salz zu Schnéi schloen.

D'Eegiel mam Zocker schaumeg schloen.

D'Mascarpone bei d'Eegiel dobäiginn a glat vermëschen.

Den Eeschnéi ënnerhiewen, bis eng glat a locker Masse entsteet.

De Kaffi an en déiwen Teller schëdden (an den Amaretto derbäi ginn wann ee wëll), an da genuch Kichelcher dranzappen fir eng Schicht an enger Gratins-Form ze fëllen. D'Schicht Kichelcher mat enger Schicht Mascarponecrème bedecken, dann eng weider Schicht getränkten Kichelcher dropleeën. Sou weiderfueren, fir am Ganzen 3 Schichten Kichelcher an 3 Schichten Crème ze hunn.

Fir e puer Stonnen an de Frigo stellen. Virum zerwéiere mat Kakaopolver bestreeën.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.