RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Guide Michelin 2026"Le Lys" oder "La Cristallerie": Gëtt et e Méindeg e weidere Michelin-Stär fir Lëtzebuerg?

Raphaël Ferber
iwwersat vun RTL Lëtzebuerg
De Kim de Dood an de Milan Brée maache sech Hoffnungen, e Méindeg zu Antwerpen zu deenen ze gehéieren, déi bei der Zeremonie vum Guide Michelin Belgique et Luxembourg 2026 mat engem Stär wäerten ausgezeechent ginn.
Update: 03.05.2026 14:23
De Kim de Dood ("Le Lys" an der Villa Pétrusse) an de Milan Brée ("La Cristallerie" am Hôtel Le Place d'Armes) hunn de Guide Michelin schonn op sech opmierksam gemaach, mee geet et duer fir e Stär?
© Raphaël Ferber / RTL Infos / La Cristallerie / Villa Pétrusse

E Méindeg steet zu Antwerpen d'Zeremonie vum Guide Michelin fir d'Belsch a Lëtzebuerg um Programm. Besonnesch spannend dierft et fir de Kim de Dood aus dem Restaurant "Le Lys" an de Milan Brée aus dem Restaurant "La Cristallerie" ginn: Béid Restauranten aus der Stad Lëtzebuerg sinn dëst Joer nei an déi offiziell Auswiel vum Guide opgeholl ginn.

Dat ass zwar schonn eng wichteg Unerkennung, mee et mécht och d'Dier op, fir nach méi grouss Ambitiounen – e Michelin-Stär.

Am Guide Michelin gëtt et awer keng Garantien. Wärend déi eng op hir éischt Stären hoffen, musse sech anerer och Suerge maachen, eventuell een ze verléieren. Dat huet d'Lëtzebuerger Gastronomie scho méi wéi eng Kéier erlieft, fir d'lescht 2022, wéi "La Cristallerie", "Clairefontaine" a "Jardins d'Anaïs" e Stär verluer hunn.

D'Konstanz "mécht den Ënnerscheed"

De Kim de Dood vum Le Lys mécht kee Geheimnis aus sengen Ambitiounen. "Ech ginn op Antwerpen an hoffen, dass eppes erauskënnt", sou de Chefkach. "Wann een invitéiert gëtt, da seet ee sech ëmmer, 'vläicht ginn ech jo belount'."

"Et ass flott, 4.9 op Tripadvisor ze hunn, mee e Stär gëtt dem Restaurant direkt eng ganz nei Dimensioun."
Kim de Dood

Zanter der Ouverture vum Restaurant am Summer 2025 schafft hien u sengem Zil, e Stär ze kréien. "Éierlech gesot, ech mengen, mir hunn et verdéngt", sou de Kach, dee sech net nëmmen op dat berifft, wat d'Cliente soen, mee och op de Verglach mat anere Restauranten, déi scho belount goufen.

E Stär géif dem Restaurant awer méi bréngen, wéi just déi perséinlech Auszeechnung, et wier och eng Fro vum Marketing. "E Stär zielt international a bedeit vill fir d'Renommée."

Keng Online-Bewäertung kéint domadder mathalen, esou de Kach mat engem Laachen: "Et ass flott, 4.9 op Tripadvisor ze hunn, mee e Stär gëtt dem Restaurant direkt eng ganz nei Dimensioun."

Dëse Wonsch bréngt awer och Drock mat sech – net nëmme fir hien, mee och fir d'Ekipp an d'Direktioun: "All Mënsch wëll déi selwecht Richtung goen, mir wëllen all no de Stäre gräifen."

Entscheedend dofir wier, wéi reegelméisseg déi héich Qualitéit och um Dësch vun de Clienten ukënnt: "D'Konstanz mécht den Ënnerscheed. Wann alles op héijem Niveau ass an een déi Qualitéit bei all Visitt kritt, dat mécht den Ënnerscheed."

Sollt de Stär net kommen, wier een natierlech enttäuscht: "Am Ufank géing et mir schwéier falen, mee da geet et nees vun Null u lass an d'nächst Joer gi mir et nach besser un."

Visibilitéit ass Prioritéit

Beim Milan Brée an der "Cristallerie" ass den Toun e bësse méi zréckhalend. Eleng d'Invitatioun op Antwerpen gesäit hien als grouss Éier: "Ech sinn immens frou, dass ech invitéiert gouf, et ass déi éischte Kéier als Chef. Virdrunner waren et ëmmer meng Cheffen, déi dohi gaange sinn, an ech a meng Ekipp hunn aus der Kichen op YouTube nogekuckt – elo sinn ech selwer dobäi."

"Ob meng Kichen e Stär verdéngt weess ech net, ech kachen esou, wéi ech et gär maachen."
Milan Brée

"La Cristallerie" huet an de leschte Méint eng nei Etapp agelaut. Virun engem Joer war de Restaurant komplett aus dem Guide erausgefall, elo ass en nees dobäi. "Eis war eppes ëmmer kloer, mir wollten op d'mannst, datt de Michelin eis gesäit", erkläert de Milan Brée.

Ob e Stär realistesch ass? "Dat wier natierlech eppes Besonnesches, e richtegen Ofschloss fir mech an d'Ekipp. Ob meng Kichen e Stär verdéngt, weess ech net, ech kachen esou, wéi ech et gär maachen. De Feedback vun de Clienten ass immens gutt, mee wat sech an de Käpp vun den Inspekteren ofspillt, dat kann ech net soen."

Fir hie sti kloer de Produit an d'Technik am Mëttelpunkt: "Et mussen net ëmmer nobel Produite sinn – och aus Zelleri kann een eng super Entrée maachen. Et ass do, wou een den Ënnerscheed mécht."

Sollt et dëse Méindeg net klappen? "Ech maache sou weider, wéi zanter engem Joer a kucken, wéi mir eis verbessere kënnen. D'Invitatioun ass fir mech scho vill wäert – ech sinn 33 Joer al, a menger éischter Chef-Positioun, a mir si grad emol ee Joer op."

D'Waarde geet op en Enn

D'Beispill vum Archibald De Prince mat sengem Restaurant zu Iechternach weist op alle Fall: et kann och séier goen. Hien hat schonn e puer Méint no der Ouverture e Stär kritt – dat mécht natierlech Hoffnung, mee d'Erwaardunge bleiwe realistesch.

Am Endeffekt ginn de Kim de Dood an de Milan Brée mat ënnerschiddleche Gefiller an d'Zeremonie. Béid wëssen awer, datt si elo um Radar vum Guide Michelin sinn.

E Méindeg de Mëtteg géint 12:30 Auer wäert zu Antwerpen dann d'Urteel falen. Zu Lëtzebuerg hoffen déi eng op eng nei Auszeechnung, anerer maache sech eventuell éischter Suergen.

Fir "Le Lys" a "La Cristallerie" geet egal wéi d'Waarden op en Enn.

Guide Michelin BeLux 2025
De Restaurant Léa Linster zu Fréiseng kritt en zweete Stär

Am meeschte gelies
De Mäertche geet a seng zweet Woch
Dat neit Konzept kënnt gutt un
Video
Fotoen
11
Formel 1
De Lando Norris gewënnt de Sprint zu Miami
0
Formel 1
De Kimi Antonelli séchert sech d'Pole zu Miami
1
Bundesliga
D'Bayern rette spéit ee Punkt géint Heidenheim, 3:3 tëscht Hoffenheim a Stuttgart
21
CGDIS
4 Blesséierter bei 4 Accidenter um Samschdeg am Nomëtteg
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Anne's Retro Kitchen
Dem Alex Bodry säin Tiramisu
Video
Op de Punkt gewierzt
Kurkuma – déi gëlle Kraaft aus der Natur
Audio
Gëtt aus engem Abrëllsgeck Realitéit?
Bréngt d'Luxlait wierklech e "Botterstick" raus?
Trotz klammende Präisser
8 vun 10 Residenten ënnerstëtze Fairtrade-Produiten
Fotoen
7
Bib Gourmand Belsch a Lëtzebuerg 2026
Siwen nei Restauranten ausgezeechent, ma keen neien aus dem Grand-Duché dobäi
Anne's Retro Kitchen
Dem Tony Tintinger seng "Lotte à l'Ardennaise"
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.