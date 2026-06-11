Haut versichen d'Fuerscher vum Luxembourg Institute of Health (LIH) ze verstoen, firwat verschidde Leit dës Allergie entwéckelen, an anerer net. De Paul Metz, 29, gouf 2015, wéi hien nach am Lycée war, vun enger Zeck gebass. Kuerz drop huet hien en Ausschlag entwéckelt, deen ëmmer erëmkomm ass, dacks mat Bauchwéi.
Blutttester hu schlussendlech d'Präsenz vun Alpha-Gal-Antikierper opgedeckt, wat zu enger ongewéinlecher Diagnos gefouert huet: Alpha-Gal-Syndrom, eng Allergie op rout Fleesch, déi duerch e Bëss vun enger Bëschzeck ausgeléist gëtt.
Wann eng Zeck bäisst, sprëtzt se Spaut an d'Haut. Dëse Spaut kann Alpha-Gal enthalen, en Zockermolekül, dat bei de meeschte Mamendéieren, awer net beim Mënsch fonnt gëtt. Verschidde Leit entwéckelen Antikierpere géint Alpha-Gal no engem Zeckebëss. D'Presenz vun dësen Antikierpere bedeit awer net onbedéngt, datt si eng Allergie entwéckelen.
Wärend vill Leit keng Symptomer hunn, entwéckelen e klenge Prozentsaz den Alpha-Gal-Syndrom, eng Allergie, déi duerch de Konsum vu Fleesch vu Mamendéiere wéi Rëndfleesch, Schwäin, Wëld oder Kanéngchen ausgeléist gëtt. A méi schwéiere Fäll kënnen déi Betraffen och op Mëllechprodukter oder Gelatine reagéieren, wat a verschiddene Séissegkeeten a Medikamenter fonnt gëtt.
Ee vun den ongewéinlechsten Aspekter vun enger Alpha-Gal-Allergie ass, datt d'Symptomer typescherweis eréischt e puer Stonnen nom Iessen optrieden, normalerweis tëscht zwou an aacht Stonne méi spéit.
D'Symptomer variéiere staark a kënne sech iwwer Bauchwéi, Iwwelzegkeet, Erbriechen, Ausschlag a Schwieregkeete beim Ootme manifestéieren. A schwéiere Fäll kann d'Reaktioun zu engem anaphylaktesche Schock féieren, engem potenziell liewensgeféierlechen Zoustand. Wann eng Persoun no engem Iesse Sport mécht oder Alkohol drénkt, kënnen d'Symptomer sech méi séier entwéckelen.
Am LIH leeden d'Dr. Christiane Hilger an hiert Team d'ImmunoGal-Etüd fir d'Krankheet besser ze verstoen. D'Fuerscher observéiere Leit, déi viru kuerzem vun Zecke gebass goufen, fir ze analyséieren, wéi hiert Immunsystem reagéiert, a firwat e puer en Alpha-Gal-Syndrom entwéckelen, wärend déi meescht dat net maachen. Faktore wéi d'Dauer vum Zeckebëss oder den Alter kéinten eng Roll spillen, awer vill Froe bleiwen onbeäntwert.
De Moment gëtt et keng Heelung fir den Alpha-Gal-Syndrom. Patiente gëtt geroden, hir Ernierung un d'Gravitéit vun hirer Allergie unzepassen a weider Zeckenbëss ze vermeiden, well weider Belaaschtungen d'Immunreaktioun verschäerfe kënnen. Et gëtt awer och gutt Neiegkeeten. A bestëmmte Fäll hëlt den Niveau vun den Antikierper mat der Zäit graduell of, wat dozou féiere kann, datt d'Allergie méi schwaach gëtt oder souguer komplett verschwënnt.
Dat ass genau dat, wat mam Paul Metz geschitt ass. Am Laf vun de Jore sinn d'Niveaue vu sengen Antikierperen erofgaangen an hie kann elo erëm rout Fleesch iessen.
Zecke ginn aktiv, soubal d'Temperaturen iwwer 12 bis 15°C klammen. Si laueren dacks am héije Gras a waarden drop, sech un Déieren oder Mënschen ze hänken, déi laanschtkommen. Fir de Risiko vu Bëss ze reduzéieren, empfeelen Experten, laang, hell Kleeder dobaussen unzedoen an duerno d'Haut grëndlech ze kontrolléieren.
Leit, déi viru kuerzem vun enger Zeck gebass goufen, kënnen un der ImmunoGal-Studie vum LIH deelhuelen. De Projet ziilt drop of, festzestellen, ob d'Participanten Alpha-Gal-Antikierper entwéckelen. Esou hoffen d'Fuerscher, d'Allergie besser ze verstoen.
Fir matzemaachen, mussen d'Participanten op d'mannst 18 Joer al sinn a bannent 48 Stonnen no der Entdeckung vum Zeckebëss den LIH kontaktéieren. Wann et méiglech ass, soll d'Zeck bei den Dokter bruecht ginn.
Weider Informatioune fannt Dir hei: www.lih.lu/immunogal