RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Alpha-Gal-SyndromScho gewosst? En Zeckebëss kann eng Allergie op rout Fleesch ausléisen

Sibila Lind
Déi éischt wëssenschaftlech Publikatioun, déi e Lien tëscht engem Zeckebëss an enger Allergie op rout Fleesch festgestallt huet, ass 2009 erauskomm.
Update: 11.06.2026 07:00
Scho gewosst? En Zeckebëss kann eng Allergie op rout Fleesch ausléisen
Déi éischt wëssenschaftlech Publikatioun, déi e Lien tëscht engem Zeckebëss an enger Allergie op rout Fleesch festgestallt huet, ass 2009 erauskomm.

Haut versichen d'Fuerscher vum Luxembourg Institute of Health (LIH) ze verstoen, firwat verschidde Leit dës Allergie entwéckelen, an anerer net. De Paul Metz, 29, gouf 2015, wéi hien nach am Lycée war, vun enger Zeck gebass. Kuerz drop huet hien en Ausschlag entwéckelt, deen ëmmer erëmkomm ass, dacks mat Bauchwéi.

Blutttester hu schlussendlech d'Präsenz vun Alpha-Gal-Antikierper opgedeckt, wat zu enger ongewéinlecher Diagnos gefouert huet: Alpha-Gal-Syndrom, eng Allergie op rout Fleesch, déi duerch e Bëss vun enger Bëschzeck ausgeléist gëtt.

Wéi kann en Zeckebëss eng Fleeschallergie ausléisen?

Wann eng Zeck bäisst, sprëtzt se Spaut an d'Haut. Dëse Spaut kann Alpha-Gal enthalen, en Zockermolekül, dat bei de meeschte Mamendéieren, awer net beim Mënsch fonnt gëtt. Verschidde Leit entwéckelen Antikierpere géint Alpha-Gal no engem Zeckebëss. D'Presenz vun dësen Antikierpere bedeit awer net onbedéngt, datt si eng Allergie entwéckelen.

Wärend vill Leit keng Symptomer hunn, entwéckelen e klenge Prozentsaz den Alpha-Gal-Syndrom, eng Allergie, déi duerch de Konsum vu Fleesch vu Mamendéiere wéi Rëndfleesch, Schwäin, Wëld oder Kanéngchen ausgeléist gëtt. A méi schwéiere Fäll kënnen déi Betraffen och op Mëllechprodukter oder Gelatine reagéieren, wat a verschiddene Séissegkeeten a Medikamenter fonnt gëtt.

© AFP

Wat sinn d'Symptomer?

Ee vun den ongewéinlechsten Aspekter vun enger Alpha-Gal-Allergie ass, datt d'Symptomer typescherweis eréischt e puer Stonnen nom Iessen optrieden, normalerweis tëscht zwou an aacht Stonne méi spéit.

D'Symptomer variéiere staark a kënne sech iwwer Bauchwéi, Iwwelzegkeet, Erbriechen, Ausschlag a Schwieregkeete beim Ootme manifestéieren. A schwéiere Fäll kann d'Reaktioun zu engem anaphylaktesche Schock féieren, engem potenziell liewensgeféierlechen Zoustand. Wann eng Persoun no engem Iesse Sport mécht oder Alkohol drénkt, kënnen d'Symptomer sech méi séier entwéckelen.

Firwat entwéckelen e puer Leit dës Allergie?

Am LIH leeden d'Dr. Christiane Hilger an hiert Team d'ImmunoGal-Etüd fir d'Krankheet besser ze verstoen. D'Fuerscher observéiere Leit, déi viru kuerzem vun Zecke gebass goufen, fir ze analyséieren, wéi hiert Immunsystem reagéiert, a firwat e puer en Alpha-Gal-Syndrom entwéckelen, wärend déi meescht dat net maachen. Faktore wéi d'Dauer vum Zeckebëss oder den Alter kéinten eng Roll spillen, awer vill Froe bleiwen onbeäntwert.

Gëtt et eng Heelung?

De Moment gëtt et keng Heelung fir den Alpha-Gal-Syndrom. Patiente gëtt geroden, hir Ernierung un d'Gravitéit vun hirer Allergie unzepassen a weider Zeckenbëss ze vermeiden, well weider Belaaschtungen d'Immunreaktioun verschäerfe kënnen. Et gëtt awer och gutt Neiegkeeten. A bestëmmte Fäll hëlt den Niveau vun den Antikierper mat der Zäit graduell of, wat dozou féiere kann, datt d'Allergie méi schwaach gëtt oder souguer komplett verschwënnt.

Dat ass genau dat, wat mam Paul Metz geschitt ass. Am Laf vun de Jore sinn d'Niveaue vu sengen Antikierperen erofgaangen an hie kann elo erëm rout Fleesch iessen.

Eng laang Box a fest Schung sinn am Bësch déi besser Iddi, wann ee sech keng Zecken afänke wëll.
Eng laang Box a fest Schung sinn am Bësch déi besser Iddi, wann ee sech keng Zecken afänke wëll.
© GARO/PHANIE / Phanie via AFP / Phanie / GARO

Wéi kann ech de Bëss vun enger Zeck vermeiden?

Zecke ginn aktiv, soubal d'Temperaturen iwwer 12 bis 15°C klammen. Si laueren dacks am héije Gras a waarden drop, sech un Déieren oder Mënschen ze hänken, déi laanschtkommen. Fir de Risiko vu Bëss ze reduzéieren, empfeelen Experten, laang, hell Kleeder dobaussen unzedoen an duerno d'Haut grëndlech ze kontrolléieren.

Wat maachen no engem Bëss?

Leit, déi viru kuerzem vun enger Zeck gebass goufen, kënnen un der ImmunoGal-Studie vum LIH deelhuelen. De Projet ziilt drop of, festzestellen, ob d'Participanten Alpha-Gal-Antikierper entwéckelen. Esou hoffen d'Fuerscher, d'Allergie besser ze verstoen.

Fir matzemaachen, mussen d'Participanten op d'mannst 18 Joer al sinn a bannent 48 Stonnen no der Entdeckung vum Zeckebëss den LIH kontaktéieren. Wann et méiglech ass, soll d'Zeck bei den Dokter bruecht ginn.

Weider Informatioune fannt Dir hei: www.lih.lu/immunogal

Am meeschte gelies
Bei der LSAP rumouert et
D'Liz Braz huet refuséiert, fir hir Fraktioun an der Chamber ze schwätzen
Audio
54
Autonom Mobilitéit
Zu Biissen fuere 5 "Roboter-Taxien", spéider bis zu 30 am Land
19
Finanzminister Gilles Roth
“Et ass net gutt, wa mer all Mount 10-12.000 Leit op dem Knuedler stoen hunn”
Video
7
Ministesch gëtt Erkläerungen
Manner Spidol, méi ambulant Strukturen: Versuergung méi no beim Patient
Audio
22
Zeienopruff
Zu Keel Sue mat geklauter Bankkaart opgehuewen
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
2020 gouf den russeschen Oppositiounspolitiker Alexei Nawalny nom Verdacht op eng Vergëftung an der Berliner Charité behandelt.
Übungen a Formatioune fir d'Personal
Berliner Charité ass permanent op Ausbréch vun Infektiounskrankheete virbereet
Video
2
Opgepasst am héije Gras
Kleng Déiercher, grousse Bass - d'Grasmilbe sinn nees ënnerwee
Audio
De Luca Mathias vu Meteolux op sengem Büro
Fir Hëtztwarnungen unzepassen
MeteoLux setzt op neie Warnsystem
Video
Audio
Fotoen
D'Julie Cavaleiro muss wéinst hirer Krankheet all véier Wochen an d'Kontroll.
Mount vu Lupus
Lupus ass dacks eng "onsiichtbar Krankheet"
Video
Fotoen
Héich Depensë bei der Gesondheetskeess
Bei de Krankeschäiner klammen d'Käschten am meeschten
Audio
Ronn 30 Persounen, déi u Bord vun der Hondius waren, sinn op Eindhoven geflu ginn
No Ausbroch op Croisièresschëff
Wat mir bis elo wëssen iwwert den Hanta-Virus
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.