Pressemitteilung: Fans von Metal-Musik spenden Schlafsäcke für obdachlose Menschen

Am Freitag, den 13. März, begrüßte die Stëmm vun der Strooss zum zweiten Jahr in Folge Vertreter der Wohltätigkeitsorganisation Metality e.V., die Schlafsäcke sowie Kleiderspenden für obdachlose Menschen in Luxemburg überreichten.

Die Metal-Fans, die sich selbst als „das lauteste Netzwerk der Welt“ bezeichnen, organisieren seit mehreren Jahren die Solidaritätsaktion „666 sleepingbags - 666 Schlafsäcke für die Outsiders outside“. Dank gesammelter Spenden sowie eines Teils der Mitgliedsbeiträge finanziert der Verein den Kauf von Schlafsäcken für Menschen, die auf der Straße leben.

Diese Initiative, die im Jahr 2020 während der Covid-Pandemie ins Leben gerufen wurde, hat bereits die Sammlung und den Kauf von mehr als 5.000 Schlafsäcken ermöglicht, davon über 2.000 allein in diesem Jahr. Die symbolische Zahl 666, inspiriert vom Lied The Number of the Beast, wurde damit deutlich überschritten.

Jeden Winter verteilen die lokalen Chapter von Metality e.V. in ganz Deutschland und inzwischen auch in Luxemburg diese Schlafsäcke direkt an Menschen in Not. Denn niemand entscheidet sich freiwillig dafür, auf der Straße zu leben – erst recht nicht in den Wintermonaten. Ein hochwertiger Schlafsack kann dabei einen wichtigen Unterschied machen.

Die für obdachlose Menschen in Luxemburg bestimmten Schlafsäcke wurden daher an die Stëmm übergeben, die sich um die Verteilung an bedürftige Personen kümmern wird.

Bei dieser Gelegenheit bedankte sich Alexandra Oxacelay, Direktorin der Stëmm vun der Strooss, herzlich bei den Mitgliedern von Metality e.V. für ihr Engagement und ihre Großzügigkeit gegenüber den am stärksten benachteiligten Menschen.

Metality e.V., gegründet im Frühjahr 2020, vereint heute mehr als 4.500 Mitglieder weltweit, organisiert in 72 lokalen Chaptern, darunter ein luxemburgisches Chapter, das seit 2025 aktiv ist.

Weitere Informationen zu den sozialen Projekten des Vereins finden Sie unter:

www.metality.org / luxembourg@metality.org