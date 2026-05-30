Um 18:30 Auer e Freideg gouf e Kand an der Rue Pierre Gansen zu Nidderkuer ugestouss a blesséiert. De Samu gouf op d'Plaz geruff, genee wéi d'Ekippen aus dem Asazzenter
Suessem-Déifferdeng.
En Auto an e Moto sinn um kuerz no 18 Auer um Boulevard de Kockelscheuer an der Stad anenee gerannt, dobäi gouf eng Persoun blesséiert. Op der Plaz waren déi lokal CGDIS-Ekippen aus der Stad.
Eng weider Kollisioun tëscht Auto a Moto gouf et kuerz Zäit méi spéit an der Avenue de Luxembourg zu Nidderkäerjeng. Och hei gouf eng Persoun blesséiert, d'Asazzentere vu Käerjeng a Suessem-Déifferdeng goufen op d'Plaz geruff.
Weider mellt de CGDIS dräi Vegetatiounsbränn um Freidegowend, dat zu Esch, Reiland an zu Colmar-Bierg. Och ëm Dampentwécklungen huet sech misse gekëmmert ginn, dat an der Stad a bei engem Bus op der A3.