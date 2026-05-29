RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Coupe de LuxembourgDen FC Déifferdeng 03 kréint sech fir déi siwente Kéier zum Coupegewënner

Steven Milbert
E Freideg den Owend gouf am Kader vun der Coupe de Luxembourg d'Finall am Stater Nationalstadion gespillt. Dobäi sinn den FC Déifferdeng 03 an d'Victoria vu Rouspert openeegetraff an hunn ëm de Coupegewënn gespillt.
Update: 29.05.2026 21:30
© Val Wagner

Nodeems déi Déifferdenger um leschte Spilldag vun der BGL Ligue nach de Championstitel géint Biissen verspillt haten, wollten déi Minetter et e Freidegowend besser maachen an op mannst d'Coupe de Luxembourg gewannen. Den Underdog aus dem Oste wollt dëst Spillchen awer net matspillen a war héich motivéiert, fir dem Favorit aus dem Minett e Been ze stellen.

Mä dëst Konschtstéck sollt de Rousperter um Enn net geléngen. Verdéngt kënne sech déi Déifferdenger am Stade de Luxembourg mat 4:1 géint d'Victoria vu Rouspert behaapten an d'Coupe domadder fir déi siwente Kéier gewannen.

FC Déifferdeng 03 - FC Victoria Rouspert 4:1

1:0 Abreu (7'), 2:0 Buch (43'), 3:0 Abreu (54'), 3:1 Kyereh (64'), 4:1 Hadji (70', Eelefmeter)

Déi Déifferdenger hunn den Owend am Stade de Luxembourg direkt d'Heft an d'Hand geholl an hu mat voller Vitess a Richtung Rousperter Gol gespillt. Esou konnte si sech an den éischte Minutten eng sëllege Golchancen erausspillen. De Franzoni huet säi Gléck an der 4. Minutt mat engem Distanzschoss probéiert. Allerdéngs konnt dëse vum Bürger am Rousperter Gol entschäerft ginn. Kuerz drop huet de Bürger dunn awer schonns missen hannert sech gräifen. Den Abreu krut an der 7. Minutt de Ball op der lénker Säit, huet sech schéi géint säi Géigespiller duerchgesat an de Ball a Richtung Gol geschlenzt. De Bürger huet sech wuel nach laang gemaach, mä et war ëmsoss, hie sollt um Enn net verhënnere kënnen, datt de Ball hannert sech aschléit. Doropshin huet Rouspert sech komplett zréckgezunn an huet den Déifferdenger de Ball iwwerlooss, déi dunn de Match ouni gréisser Problemer geréiert hunn.

Dobäi konnten déi Minetter och nach e puer Schëss a Richtung Bürger lassloossen. Mä souwuel dem Dos Reis an der 18., ewéi och dem Pinto an der 28. Minutt hunn déi néideg Präzisioun bei hire Schëss gefeelt, soudatt dës nieft dem Gol ageschloe sinn. Doriwwer eraus konnt de Bürger och nach déi eng oder aner Occasioun entschäerfen, sou wéi an der 41. Minutt, wou de Rousperter Golkipp e Schoss vum Pinto festhale konnt. An der 38. Minutt hate vill Déifferdenger Supporter de Ball scho fir déi zweete Kéier am Rousperter Filet gesinn, allerdéngs sollt de Buch eng Flank vum Rauch ëm Zentimeter verpassen. Dëst sollt den däitsche Stiermer an der 43. Minutt du besser maachen, wou hien eng Flank vun der lénker Säit vum Rauch mat e bësse Reussite iwwert d'Linn drécke sollt. Deemno stoung et 2:0 fir den FC Déifferdeng 03 a mat deem Score sollt et dunn och an d'Paus goen. Déi Rousperter haten an der ganzer éischter Hallschent kee Golschoss, net emol e geféierleche Spillzuch no vir ze verbuchen, soudatt dës Avance fir déi Déifferdenger och vëlleg verdéngt war an déi Rousperter sech an den zweete 45 Minutten däitlech verbessere missten, wa si d'Coupe nach mat an den Osten huele wollten.

Nom Téi hunn déi Rousperter sech dunn déi éischte Golactioun am Match erausgespillt, mä dem Marques säi Schoss an der 49. Minutt huet de Ventura am Déifferdenger Gol viru keng gréisser Schwieregkeete gestallt. An der 54. Minutt hunn et déi Déifferdenger op der anerer Säit dunn däitlech besser gemaach. Den Abreu ass am Strofraum un de Ball komm a konnt no kuerzer Dréiung de Ball zum 3:0 am Filet ënnerbréngen an domadder fir eng kleng Virentscheedung suergen. Den Dram vum Coupegewënn war fir déi Rousperter also kuerz nom Téi scho bal ausgedreemt. An der 64. Minutt konnten d'Männer aus dem Osten dunn awer nach eng Kéier verkierzen. De Villeneuve huet vun der lénker Säit de Ball flaach a schaarf an de Strofraum gespillt, wou keen Déifferdenger Defenseur de Ball kläre konnt. Um Enn koum de Kyereh fräistoend virum eidele Gol zum Ofschloss, wat sech de Rousperter Stiermer dunn net huele gelooss huet an de Ball am Gol ënnerbrénge konnt.

Mä déi Rousperter Freed war nëmme vu kuerzer Dauer, schonns an der 70. Minutt war den alen Ofstand nees hiergestallt. Dëst no engem Eelefmeter, deen déi Déifferdenger vum Arbitter accordéiert kruten an deen den Hadji, dee kuerz virdrun agewiesselt gi war, souverän verwandele konnt. No dësem Géigegol war d'Hypothéik, bei där Zäit déi nach ze spille war, fir d'Rousperter ze héich, soudatt ee soe konnt, datt d'Bier geschielt war. An der Schlussphas waren et dowéinst och just nach déi Déifferdenger, déi am Stuerm opfälleg gi sinn. Mä weder dem Brusco, nach dem Mfoumou sollt nach e weidere Gol geléngen, soudatt de Match mat 4:1 op en Enn gaangen ass a sech déi Minetter souverän a verdéngt duerchsetzen a sech fir d'siwente Kéier zum Coupegewënner kréine kënnen.

Am meeschte gelies
Indextranche erfält op den 1. Juni
Paien a Pensioune klammen ëm 2,5%
57
"Papp, do brennt et!"
Jonk Zwillingen handele séier a rette warscheinlech Mënscheliewen zu Nonnweiler
Fotoen
12
Lëtzebuerger Ausseministère schwätzt vu geféierlecher Eskalatioun
Russesch Dron schléit a Rumänien an en Appartement an
Video
33
Eng Première fir Lëtzebuerg
Op der Toodlermillen bedreift de Staat elo ee Camping
Video
Audio
Fotoen
5
Barrage am Futtball
Mäertert-Waasserbëlleg wënnt a bleift an der 1. Divisioun
Fotoen
2
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Déi 2 Spiller no hirem exzeptionelle Match
No knapp 5 Stonnen
Out fir den Novak Djokovic am drëtten Tour vun de French Open
0
De Sepp Kuss konnt sech op der Kinneksetapp duerchsetzen
Giro d'Italia: 19. Etapp
Sepp Kuss gewënnt Kinneksetapp, Vingegaard bleift a Rosa
Futtball: Coupe de Luxembourg LIVE
Déifferdeng wënnt verdéngt mat 4:1 géint Rouspert an ass Coupegewënner
Video
LIVE
FLF deelt mat
Kontrakt mam Nationaltrainer Jeff Strasser gëtt fréizäiteg verlängert
4
Fir d'Wantersaison 2026/27
Gwyneth Ten Raa, Matthieu Osch a Marie Schreiber am COSL-Elitekader
2
D'Freed war grouss am Sall, wéi den Neymar annoncéiert ginn ass
WM-Kader vu Brasilien
Carlo Ancelotti hëlt blesséierten Neymar mat
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.