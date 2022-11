Dass een Déierenaarte wéi Wäschbieren, Kéisécker oder vietnamesesch Schwäin net dierf op Mallorca ziichten, schéngt logesch.

Ma elo kommen nei Déierenaarten op d'Lëscht vun de verbuedenen Hausdéieren op der spuenescher Vakanzeninsel dobäi, wou ee sech awer d'Fro stelle kann, mat wéi enger Begrënnung. Mam neien Déiereschutzgesetz, dat nach an der Maach ass, gëtt dës Lëscht nämlech däitlech méi laang. De Gesetzesentworf besteet schonn zanter dësem Summer, et feelt just nach den Accord vum Parlament.

Do sinn deemno och d'Krittäre festgehalen, déi en Hausdéier op Mallorca erfëlle muss, fir iwwerhaapt als Hausdéier ze gëllen. Haaptzil ass u sech, dass et sech net ëm invasiv Aarten handelt. An deem Sënn, kommen da schonn nees méi Déieren a Fro.

Hei d'Lëscht:

Mais

Hamsteren

Mierschwéngercher

Chinchillaen

Kanéngercher

Landschildkröten

Perruchen

Papageien

Onzertrennlecher (Agapornis)

Schlaangen

Spannen

Leguanen

Chamäleonen

Geckoen

Villercher, déi aus anere Länner stamen

Wie sech elo d'Fro stellt, wéi ee Schued dann iwwerhaapt eng Zwergkanéngchen zum Beispill kann uriichten: 2020 gouf et a Spuenien ëmmerhin 1,5 Millioune Kanéngercher an et goung a Richtung groussen Ëmweltrisiko. D'Deckelsmouke gi verbueden, well si Krankheeten iwwerdroen an esou déi heemesch Aarten a Gefor kënne bréngen a bei de Perruchen, souwéi Papageien ass et d'Argument, dass dës u sech wëll Déieren guer net a Spuenien virkommen.

Wie sech elo nach méi wonnert, d'Länner an der EU si sech selwer net richteg eens. Wat an der Belsch viru Kuerzem erlaabt gouf, ass zum Beispill zanter 2015 an Holland verbueden: dorënner ënner anerem d'Hale vu Kanéngercher a Frettercher.