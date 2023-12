Den Transport vu Schluechtdéieren an Europa soll op néng Stonne begrenzt ginn. Dës nei Uewergrenz huet d'EU-Kommissioun zu Bréissel proposéiert.

Donieft soll och den Handel mat Hënn a Kaze besser gereegelt ginn.

De Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) huet gesot, et wier "héich Zäit", bestoend Feeler beim Déiereschutz opzeschaffen. Hien huet dann och nach emol déi weiderhi bestoend Mängel bei der Haltung a beim Schluechte kritiséiert.

Déi aktuell EU-Reegelen, déi schonn zanter 20 Joer bestinn, gesinn nämlech keng allgemeng Zäitbegrenzung beim Transport vu Schluechtdéiere vir, wat Déiereschützer ëmmer nees uprangeren. Fir bestëmmten Déierenaarten ass no 24 bis 29 Stonnen Transport eng Roupaus vu 24 Stonnen un enger Kontrollplaz virgeschriwwen.

Fir Déieren, déi net geschluecht ginn, soll déi maximal Transportzäit an Zukunft bei 21 Stonne leien, mat op d'mannst enger Roupaus vun enger Stonn no maximalen 10 Stonnen. Virun engem méigleche Weiderfuere mussen d'Déiere 24 Stonnen baussent dem Gefier raschte kënnen a musse wärenddeem gefiddert ginn an ze drénke musse kréien. D'Reform gesäit donieft och eng Mindestfläch am Transporter jee no Déierenaart vir.

Da ginn et och nach nei, europawäit Reegele beim Handel vun Hënn a Kazen. Gewosst ass, dass antëscht vun 10 Persounen der 6 hir Déieren am Internet kafen. Doduerch géif sech d'Hierkonft an de Gesondheetszoustand nëmme schlecht kontrolléiere loossen, betount d'EU-Kommissioun. Do soll e Mikrochip hëllefen, deen den Déieren ouni vill Péng agesat ka ginn.

An der EU gëtt et deemno iwwer 72 Milliounen Hënn an iwwer 83 Millioune Kazen. De Cem Özdemir huet dës Decisioun begréisst an erhofft sech doduerch e méi staarken Déiereschutz bei der Ziichtung a manner illegalen Handel mat Hausdéieren an der EU. Et wier awer "bedauerlech", dass d'EU-Kommissioun, anescht wéi versprach, keng Propositioune fir méi Déiereschutz bei der Haltung a beim Schluechte virgeluecht huet. "Besser europäesch Mindeststandarden hätten hei e wichtege Kader gesat."

Elo mussen déi nei Reegele just nach vun de Memberlänner a vum Europaparlament accordéiert ginn.