Eng Persoun op fënnef entwéckelt iergendwann an sengem Liewen eng Kéier eng Angschtstéierung.

AUDIO: Preventiounscampagne "Angscht" / Reportage Pierre Jans

D'Weltgesondheetsorganisatioun geet dovun aus, dass weltwäit 260 Millioune Mënsche Problemer mat Angscht hunn. Grond genuch fir d'Santé an d'Ligue fir d'psychesch Gesondheet, den nationale Präventiounsplang géint Suicide weiderzefeieren. Mat der Campagne: ''Angscht: Komm mir schwätzen driwwer''. Genee doduerch kéinte vill concernéiert Leit gehollef kréien, seet d'Dr. Elisabeth Seimetz vun der Ligue. Si ass fir d'Campagne responsabel.

AUDIO: Extrait Elisabeth Steimetz

Zu Lëtzebuerg, wéi och an anere Länner, ass et nach net ganz Ok, fir iwwer psychesch Krankheeten ze schwätzen. Wann et engem net gutt geet, traut ee sech oft net, et schummt ee sech, wann een déi Symptomer huet. Et huet een dat Gefill, datt een dat selwer an de Grëff muss kréien. Dat si ganz dacks och Saachen, déi ee vun anere Leit ze héiere kritt: "Et soll ee sech um Rimm rappen, da geet dat schonn". Et ass net einfach, sech anzegestoen, datt een Hëllef brauch a sech dann och Hëllef sichen ze goen, seet d'Elisabeth Seimetz.

Mat Affichen, Flyeren a grousse Panneaue sollen d'Gesellschaft vun elo un iwwer d' Angschtstéierungen opgekläert an informéiert ginn. Completéiert gëtt d'Campagne mam Internetsite prevention-panique.lu. E groussen Deel vum Contenu, deen een op dëser Säit fënnt, baséiert um Buch ''J'ai peur'' vum Lëtzebuerger Psychiater Professer Charles Pull. Hie seet, engem Angscht-Patient kéint ëmmer gehollef ginn.

AUDIO: Extrait Charles Pull

Dat alleréischt ass ze verstoen, an och ze wëssen "Ech hunn eng Stéierung. Ech hunn eppes, wat bekannt ass". Wann ech eng Panikstéierung hunn, datt den Dokter oder den Therapeut och seet "Ech weess wat der hutt an dat léisst sech behandelen", erkläert de Charles Pull.

Medikamenter an do virun allem Antidepressiva kënnen hëllefen, mä eng Psychotherapie wär am nohaltegsten, esou den Charles Pull nach. D'Haaptmessagë vun der Campagne sinn déi hei: eng Angschtstéierung ass eng richteg Krankheet, déi jidderee concernéiere kann, ma déi kann traitéiert ginn.