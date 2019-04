De Fuerscher aus Israel ass et gelongen, e Prototyp vun engem Häerz aus mënschlechen Zellen hierzestellen.

Et ass Rieds vun engem grousse Fortschrëtt am Kampf géint Häerz-Kreeslaaf-Krankheeten a géint d'Riskuen, datt de Kierper en transplantéiert Häerz als Friemkierper ofstéisst.

Et war zwar scho virdrun gelongen en Häerz am 3D-Drocker nozebauen, mä nach ni mat Zellen a Bluttgefässer. Et ass och déi éischte Kéier, dass d'Material fir den Drock vum Patient selwer koum.

D'Häerz gouf am Uni-Laboratoire vun Tel-Aviv verëffentlecht. Et huet d'Gréisst vun enger Kiischt, huet wéi gesot Blutgefässer an Häerzkummeren, ass awer nach komplett onbeweeglech.