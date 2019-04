7 Méint no senger Gebuert hunn d'Doktere sengen Elteren elo den Accord ginn, hie mat Heem ze huelen.

Am Oktober 2018 ass de klenge Ryusuke Sekiva zu Tokio a Japan op d'Welt komm, mat eréischt 24 Wochen a 5 Deeg. Seng Mam hat en extrem héije Bluttdrock, wat zu der fréier Gebuert vum Puppelchen gefouert huet.

De Ryusuke war bei senger Gebuert, mat 22cm, net méi grouss wéi en Apel, a war nëmmen 258 Gramm schwéier. Am Ufank hunn Dokteren hien an der Urgence gehalen, an him mat Tüben d'Mëllech vu senger Mam ginn.

Elo, 7 Méint dono, ass dee klenge Ryusuku 13 Mol méi grouss wéi hie bei senger Gebuert war, a wéit ëm déi 3kg schwéier.

De Rekord fir de klengste Bëbee op der Welt hält awer nach ëmmer ee klengt Meedchen an Däitschland, wat 2015 mat 252 Gramm op d'Welt komm ass.

