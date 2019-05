Iwwer 10 % vun de Leit an Europa leiden u Migrän. Kappwéi, Mo op der Kopp a Liichtempfindlechkeet si just e puer Symptomer déi d’Migrän ervirruffe kann.

D’Affer sinn dacks schwéier duerch d’Migräne beanträchtegt. En normalen Aarbechtsdag gëtt et fir sinn net. Statistesch gesinn, leide Fraen dräi mol méi dacks u Migräne wéi Männer.

Virun allem a moderne westlechen Industrielänner sinn d’Zuele vun de Migränspatienten an deene leschte Jore konstant geklommen. Fir Debora Cardoso sinn déi läscht Joren ëmmer méi schlëmm ginn.

D’Migrän huet déi Jonk Fra an hirer Aarbecht als Aide-soignante esou beanträchtegt, dass en normaalt schaffen net méi méiglech ass. Et brauch just een Ausléiser. Also en Ausléiser wéi e Geroch, eng Musek oder en Toun an d’Migräne fänkt un. Ab deem Moment ass hat da komplett op d'Hëllef vun anerer Leit ugewisen. D'Siichtfeld gëtt ageschränkt, et ass him schlecht an et ass extrem liichtempfindlech. An de gréisste Problem ass, et kann een net viraus gesinn, wéini dat passéiert. Fir déi Jonk Fra heescht dat all Dag mat enger Ongewëssheet liewen, op et e gudden Dag ass oder net.

Dacks ginn d’Affer vun hirem Ëmfeld net richteg acceptéiert. Vill Mirgänspatienten hiren ëmmer erëm Spréch wéi: Du Simuléiers oder Esou schlëmm ass dat guer net. Fir d‘Patiente selwer ass dat keng Einfach Situatioun. Trotz der medezinescher Entwécklung am Verständnes vun der Migrän, ass e richtegt Traitement géint d’Migrän de Moment net méiglech. Et kann ee just d’Symptomer behandelen. Och wann ee scho vill Fortschrëtter am Verständnis gemaach huet, ass Migrän ëmmer nach eppes wat nach laang net verstanen ass. Et ass een eréischt am Ufank vum Verständnis. Et ass awer elo scho kloer, dass Migräne wuel verierflech ass.

Also war et eemol an der Famill, da besteet eng grouss Wahrscheinlechkeet, dass et och déi nächst Generatioune wäerte kréien.

Och wann aktuell un enger Sprëtz geschafft gëtt, déi et soll méiglech maachen d'Migrän an hirer Ufanksphas ze ënnerbannen oder och komplett ze blockéieren. Heescht dat net, dass déi iwwerall kann Agesat ginn. Et wier awer e grousse Schratt seet den Dokter Bisdorff. Neurolog am Centre Hospitalier Emile Mayrich.

Frae si méi dacks affer vu Migräne well een dervun ausgeet, dass dat weiblecht Hormon „Estrogen“ zu engem Deel en Afloss op d’Rezeptore fir Péng am Gehir huet. Dowéinst ginn d’Attacken am Alter och ëmmer manner. Am Alter huelen d’Symptomer an d’Migränsattacken ëmmer méi of. Mee ganz verschwannen se ni. Wichteg fir déi richteg Behandlung vun de Symptomer ass eng fréizäiteg Diagnos.

A fir déi ze Diagnostizéiere muss ee mol net ëmmer bäi e Spezialist goen. Et ass vill méi wichteg, dass een se esou frei wéi méiglech mëscht. Al Hausdokter kann déi Diagnos maachen. Méi Informatiounen doriwwer wéi esou eng Diagnos funktionéiert een um Internetsite vun der International Headache Society.