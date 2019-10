Ausserdeem goufe fir Lëtzebuerg nach 9 aner Vertrieder vun der héijer Gastronomie ausgezeechent.

Gault&Millau huet dëst Joer een extra Guide iwwer Lëtzebuerg “ A Taste of Luxembourg “ erausginn op franséisch an englesch mat de beschte Restauranten, Brasserien awer och Baren a Chocolaterien.

Den neie Guide vu Gault&Millau kënnt den 22. Oktober eraus.

Am Virfeld dovu gouf e Méindeg de Kach vum Joer geéiert: Am Grand-Duché geet den Titel "Chef de l'année" un de Cyril Molard, Chef a Proprietär vum Restaurant Ma Langue Sourit zu Mutfert.

Weider Auszeechnunge ware fir:

« Bar de l’Année »: Lady Jane

« Pop of the Year »: Pas Sage

« Pâtissier de l’Année »: Pierre Zhener (La Distillerie et Côté Cour)

« Sommelier de l’Année »: Claude Rameau (Pefferkär)

« Hôte de l’Année »: Sébastien Périé (L’Atelier Windsor)

« Nouveauté Remarquable de l’Année »: Thomas et Emeline Murer (An der Villa)

« Méditerranéen de l’Année »: Giuseppe Molinaro (Tailor’s Concept)

« Personnalité de l’Année »: Stéphanie Jauquet (Cocottes, Plateau, Tempo)

« Jeune Chef de l’Année »: Baptiste Heugens (Two6Two)

Am Gault&Millau sinn 150 Lëtzebuerger Restauranten ze fannen, dorënner 10 nei Adressen. An der neister Editioun vum Restaurant-Guide sinn och déi 18 "Best Bars" hei am Land am Repertoire.