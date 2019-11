De 15. Januar 1919 huet si missten eng Roll iwwerhuelen, op déi si kaum preparéiert gouf: déi un der Spëtzt vun eisem Land!

Aus der Prinzessin Charlotte gouf d'Grande-Duchesse Charlotte. Eng Fra, déi bis haut symbolesch fir d'Fräiheet an d'Onofhängegkeet vum Lëtzebuerger Land steet. D'Joer 2019 markéiert also e ganz besonneschen Anniversaire, well virun 100 Joer gouf si nämlech Staatscheffin.

Um Dënschden den Owend leeft dann och eng Projektioun vum Film „Léif Lëtzebuerger" an der Philharmonie, zu Éiere vun der Grande-Duchesse Charlotte. RTL ware live mat derbäi.