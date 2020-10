De gastronomesche Guide "Gault&Millau 2021" huet e Méindeg den Owend am Parc Hotel Alvisse déi talentéiertst Käch ausgezeechent.

Zanter 2005 ass de René Mathieu de Chef vum Bourglënster Schlass. Also indirekt! Ma hien a seng Ekipp sinn et awer déi, vu mëttwochs bis sonndes, d’Leit op de Goût vun der Regioun bréngen.

An hirem Stäre-Restaurant gëtt et nämlech zanter dësem Joer nëmme nach planzlech Produiten, déi si zum gréissten Deel och selwer an de Bëscher ronderëm d’Schlass siche ginn.

Et ass eng Passioun, déi sech iwwert d’Joren beim gebiertege Belsch, vu kleng op entwéckelt huet. Elo mat 59 Joer huet hien net nëmmen ee Stär, ass fir déi zweete Kéier vu Gault et Millau zum “Chefkach vum Joer” ernannt ginn, mee ass och nach dëst Joer zum beschten planzlechen Restaurant vun der Welt gewielt ginn.

2020 ass also dem René Mathieu säi Joer. Et war ee laangen Wee, fir d’Leit fir déi planzlech Kichen ze begeeschteren. Ganz dacks wieren d’Leit nach ze vill op Fleesch a Fësch fokusséiert, dobäi misst ee just wëssen, wéi ee Planzen genee sou schmackhaft ka preparéieren. Hien bezeechent seng Kichen awer weder als vegetaresch nach vegan, obwuel e keng Produiten vun Déieren benotzt. Ma fir hien wier et wichteg ronderëm sech ze kucken an dat ze benotzen, wat d’Natur an der Regioun engem offréiert. E Grond, wisou een de René Mathieu och dacks an de Bëscher ronderëm säi Restaurant "La Distillerie" begéint.