E Freideg den Owend sinn d'Celia Gaul, d'Andrea Petkovic an d'Dan Maas eis Invitéen am Live! Planet People.

D'Celia Gaul kënnt aus dem Éislek an ass op enger 4e am Lycée du Nord zu Wolz. A senger Fräizäit spillt d'Celia Futtball a mécht Radio. Um Weltkannerdag ass et awer a senger Funktioun als Unicef-Ambassadrice bei eis, wou et wéi seng 14 Kolleegen de Kanner eng Stëmm wëll ginn. Kanner ginn dacks ënnerschat an hunn och hir Rechter an dofir setzt d'Celia sech an. Leider huet och de Covid den Unicef-Ambassadeuren e Stréch duerch d'Rechnung gemaach a vill Aktivitéite goufe verréckelt oder ofgesot.

D'Andrea Petkovic ass a Bosnien gebuer a kennt den Tenniszirkus aus der éischter Rei. Mat 6 Méint ass hir Famill an Däitschland komm a mat 6 Joer huet se mat Tennis ugefaangen. Am Mee 2004 huet d'Andrea zu Antalya hiren éischten ITF-Tournoi gewonnen. 2011 huet d'Petko - wéi se genannt gëtt - et bis ënner déi 10 Bescht op der Welt gepackt. Lëtzebuerg kennt si ganz gutt an ass gären hei. An der ZDF-Sportreportage gesäit een d'Andrea reegelméisseg virun der Kamera an als Auteur huet si d'Buch "Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht" mat Erzielungen erausbruecht.

D'Dan Maas steet als Organisatrice hanner dem Dammentennistournoi op der Kockelscheier. Fir dëst Joer war och bei Geleeënheet vum 30. Anniversaire e grousst Fest geplangt, mee genee wéi de WTA-Tournoi, BGL BNP PARIBAS Luxembourg Open, gëtt och déi grouss Soirée op 2021 reportéiert, an elo waarden d'Damme vun der Organisatioun mat Ongedold drop, dass se nees lassleeë kënne mat plangen.