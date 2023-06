E Samschdeg am Nomëtteg ass de Prënz François, dat zweet Kand vun der ierfgroussherzoglecher Koppel, zu Fëschbech gedeeft ginn.

De 27. Mäerz 2023 ass de Prënz François op de Welt komm. Et war um 10.05 Auer wéi d'Ierfgroussherzogin Stéphanie en zweete Bouf op d'Welt bruecht huet. De Fils vum Ierfgroussherzog Guillaume a senger Fra war 53 Zentimeter grouss an hat 3,5 Kilogramm. Säi ganzen Numm ass François Henri Luis Marie Guillaume.

Elo, ronn 2 Méint méi spéit, war d'Kanddaf. D'Zeremonie war an der Kierch zu Fëschbech, do wou déi ierfgroussherzoglech Koppel hire Wunnsëtz huet. Fir 15.40 Auer gouf d'Famill vum Kardinol Jean-Claude Hollerich virun der Kierch empfaangen. D'Daf-Zeremonie war um 16 Auer.

D'Prinzessin Alexandra ass d'Dafgiedel vum Prënz François.

Pätter ass de Comte Christian de Lannoy, de Brudder vun der Ierfgroussherzogin Stéphanie de Lannoy.

D'Invitéen

Vun der groussherzoglecher Famill waren nieft den Elteren an der groussherzoglecher Koppel, de Prënz Félix a seng Fra d'Prinzessin Claire an hir 2 Kanner (d'Prinzessin Amalia an de Prënz Liam) present, wéi och de Prënz Louis mat sengen zwee Bouwen (d'Prënze Gabriel an Noah) an d'Prinzessin Alexandra mat hirem Mann Nicolas Bagory.

Déi groussherzoglech Famill / © Roland Miny / pressphoto

Ageluede waren awer och vun der Ierfgroussherzogin hirer Säit: