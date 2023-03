Genee wéi no der Gebuert vum Prënz Charel, huet déi Ierfgroussherzoglech Koppel um 12 Auer d'Spidol dierfe verloossen.

Wéi bei all neigebuerene Puppelchen, hat och de Prënz François säin éischte Fotoshooting nach an der der Maternité Grande-Duchesse Charlotte. D'selwecht also wéi scho bei sengem grousse Brudder, dem Prënz Charles.

En Donneschdeg de Mëtteg huet de Prënz François dierfe mat sengen Elteren a sengem Brudder Heem. RTL war mat der Kamera beim éischten Optrëtt vum zweete Kand vun der Ierfgroussherzoglecher Koppel dobäi.