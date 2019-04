Ouschteren ouni Eeër? Ondenkbar! Dofir kommen se fir d'Ouschterfest och méi dacks op den Dësch. Ma wéi vill "Eewäissbomme" kann een iessen?

Ouschteren ouni Eeër kënne sech souwuel déi Kleng, wéi déi Grouss, kaum virstellen. Ma ëmmer méi Leit iesse manner Héngereeër, well se de Ruff hunn ongesond ze sinn. Mëttlerweil maachen Experten drop opmierksam, dass se méi gesond sinn, wéi gemengt.

D'Eeër hunn duerch hiren Undeel un Eewäiss gutt Proteinne fir eise Kierper. D'Ee ass eng excellent Source u Vitaminnen, virun allem A, D a B12 a Mineralstoffer, virum allem Eisen. Eise Kierper ass capabel zu 100 Prozent d'Eewäiss a Kierpereewäiss ëmzewandelen.

Mä wéi ass et mam Cholesterol?

Laang gouf d'Ee als ongesonde Produit duergestallt, virun allem wéinst sengem héijen Undeel u Cholesterol. Mä mëttlerweil weess een awer, datt dësen och gutt ka sinn, fir den Opbau vun Zellen a fir d'Formatioun vu Wuesstems- a Geschlechtshormoner. Op der anerer Säit produzéiert de mënschlechen Organismus selwer Cholesterol, dee sech bei engem gesonde Mënsch selwer reguléiert.

Eeër hu ganz vill positiv Eegenschaften. En Ee aus der Gewiichtsklass L (ronn 70gr) enthält bal 9 Gramm héichwäertegt Protein, 8 Gramm Fett (haaptsächlech am Eegiel) a Spure vu Kuelenhydrater. Besonnesch eis Ae profitéiere vum Eeër-Konsum. Si bleiwen elastesch, d'Iris passt sech gutt un d'Hellegkeet an d'Däischtert un a mir gesinn nuets besser.

Wéi vill Eeër am Dag dierfen et da sinn?

Dacks kritt ee gesot, dat een net méi wéi 2 Eeër den Dag soll iessen. Ma, op Basis vun aktuelle wëssenschaftlechen Etüden, gëtt et u sech keng maximal Grenz. An awer roden Ernärungsexperten d'Proteinbommen a Moossen ze genéissen. Si ergänzen eise Liewensmëttelplang a gehéieren zu enger vollwäerteger Ernärung dozou.

Op Ouschtere bezunn, ass et duerchaus acceptabel och emol e puer méi Eeër z'iessen.

Sou steet den Ouschtereeër also näischt méi am Wee. Der Schwäizer Gesellschaft fir Ernärung no entsprécht enger Portioun Eewäiss 2-3 Eeër. Theoretesch kéint ee souguer 6 Eeër den Dag iessen, mä et soll ee bedenken, datt een nach duerch vill aner Liewensmëttel Eewäiss zou sech hëlt.