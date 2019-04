De Moment leeft zanter 3 Deeg déi aktuell Sécherheetscampagne vum Mobilitéitsministère.

An deem Kader gouf e Mëttwoch eng gréisser Kontroll zu Dikrech an der Ettelbrécker Strooss mat 16 Beamte vun Douane a Police gemaach.

Et gouf virun allem gekuckt, datt d'Motorrieder an der Rei waren, och d'Pabeiere goufe kontrolléiert. A 25 Fäll war awer net alles ok. 2 Mol gouf ee Protokoll geschriwwen.

© Police Lëtzebuerg

