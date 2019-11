D'Politik ass anerer Meenung an dat huet souguer fir Spannungen tëscht der Eisebunner Gewerkschaft an dem Minister vun der Fonction Publique gesuergt.

Mat 16 Delegéierte wier de Syprolux zwar déi kleng vun den Eisebunner Gewerkschaften. Et wier awer déi Bëssegst, sou d'Presidentin Mylène Bianchy. Et géif een dat hannerfroen, wat een ze hannerfroen hätt. An et hätt een Argumenter.

Wéi gëtt d'Grenziwwerschreidend Tarifikatioun gerechent? Wäerten d'Grenzgänger net éischter probéieren, den Zuch hei am Land ze huelen, wou awer d'Park&Ride'en op de Grenzen nach net gebaut sinn? Wéi soll een Zuchbegleeder reagéieren, wa sech e Client dernieft behëlt? En Ticket kéint kee méi agezunn ginn. Den Zuch stoppen, a waarde bis d'Police kënnt.

An enger vun der Resolutioune vum Dag gëtt eng Eisebunns-Police gefuerdert. Déi Responsabel vum Syprolux warnen och, datt bis den 1. Mäerz d'nächst Joer, net genuch Material rulle wäert, fir nach méi Clienten ze transportéieren. Däerfen dann d'Maschiniste mat iwwerfëllten Zich fueren?

Wann iwwerhaapt Zich rullen, well déi nächst 5 Joer nach vill späre wéinst Schantercher ustinn. D'Syprolux-Presidentin freet wéi d'Politik de Leit, déi een 1.-Klass-Abonnement vu 660 Euro kafen, am Fall vun enger Spär vun enger Zuchstreck erkläert, datt si iwwer Méint mam Bus fuere muss. Wäert e Bus 1. Klass, un een anere vun där 2. Klass ugekoppelt ginn?

En Ëmfeld an deem sech d'Gewerkschaftler och eescht Froe stellen, wat d'Wuelbefanne vun de Mataarbechter ubelaangt. Sief et op der Eisebunn oder der Gummis-Bunn. Och nach Bus genannt. Kënne Sécherheet a Qualitéit nach garantéiert ginn? Stress, bedéngt duerch d'Bausch-Stellen - Ironie war e Samschdeg méi dacks e Moyen fir eescht Froen unzegoen. Awer och e klore Manktem u Personal wieren eng Realitéit. Net well d'CFL, net genuch Leit astelle wéilten. Ma well d'CFL net méi déi néideg Profiller fannen.