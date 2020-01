Et kann een net einfach de Verbrennungsmotor géint den Elektromotor austauschen. Bis dohinner brauch et nach vill Aarbecht, esou den EU-Kommissär.

A senger neier Roll als EU-Kommissär fir Aarbecht huet den Nicolas Schmit am Kader vum Bierger-Dialog um Belval och iwwert d'Elektromobilitéit an déi aktuell Situatioun an Infrastruktur an Europa geschwat.

"Et ass d'Fro, mat wéi enger Vitess mir op d'Elektromobilitéit iwwerginn a wou een de Keefer muss iwwerzeegen, Elektrogefierer ze kafen. Wat der méi kaf ginn, wat se wuel éischter ze bezuele ginn.

Et bleiwen awer vill Froen, déi ee sech stelle muss. Aktuell sinn d'Infrastrukture fir d'Elektromobilitéit nach net déi, déi se misste sinn. Wann Dir méi wéi 400, 500 oder 600 Kilometer, jee no Modell, maacht an Dir sidd iech dann net sécher, fir eng Plaz ze fannen, fir ären Auto opzelueden, respektiv d'Oplueden hëllt vill Zäit, gëtt et e Problem. Well dann ass de Consommateur sech net sécher.

Fir d'Elektromobilitéit opzebauen, geet et net duer, haut all déi aner Autoen aus dem Verkéier ze zéien a se duerch Elektroautoen z'ersetzen. Et ass awer méi komplizéiert, wéi dat.

Et gëtt eng Verännerung, déi ech mengen, déi gutt ass. Well ech awer keen Expert sinn, wëll ech hei net weider drop agoen."