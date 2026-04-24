Tëscht e Samschdegowend 17 an e Méindegmoie 5 Auer wäerte Ponts et Chaussées tëscht dem Echangeur Lalleng an der Jonctioun Esch d'Couche vun der Fuerbunn erneieren. D'Autobunn wäert deementspriechend op dëser Plaz gespaart sinn. D' Deviatioun geet hei iwwert den CR170A, den CR170, den CR168, den CR169 an den Echangeur Schëffleng.
D'Virbereedungsaarbechte vum Chantier fänken e puer Stonne virum Ufank vun den Aarbechten un. Deemno muss ee vun e Samschdegnomëtteg u mat Perturbatiounen am Trafic rechnen.