RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vun e Samschdeg 17 bis e Méindeg 5 AuerA4 an Direktioun Stad tëscht dem Echangeur Lalleng an der Jonctioun Esch

RTL Lëtzebuerg
Wien de Weekend iwwer aus dem Süden an d'Stad fiert, muss e bëssen Zäit fir en Ëmwee mat aplangen.
Update: 24.04.2026 09:28
De Plang vum Chantier a vun der Deviatioun
© Ponts et Chaussées

Tëscht e Samschdegowend 17 an e Méindegmoie 5 Auer wäerte Ponts et Chaussées tëscht dem Echangeur Lalleng an der Jonctioun Esch d'Couche vun der Fuerbunn erneieren. D'Autobunn wäert deementspriechend op dëser Plaz gespaart sinn. D' Deviatioun geet hei iwwert den CR170A, den CR170, den CR168, den CR169 an den Echangeur Schëffleng.

D'Virbereedungsaarbechte vum Chantier fänken e puer Stonne virum Ufank vun den Aarbechten un. Deemno muss ee vun e Samschdegnomëtteg u mat Perturbatiounen am Trafic rechnen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.