Wéi schonn de Weekend vum Minister François Bausch ugekënnegt, wäerten d'Primme fir Elektromobilitéit bis Enn Mäerz 2022 verlängert ginn.

Dobäi wäerten et awer e puer Upassunge ginn, déi fir méi sozial Gerechtegkeet suerge sollen.

An Zukunft wäerte just nach kleng Mëttelklass-Autoe vun deenen héchste Subside bis zu 8.000 Euro profitéieren, wéi d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg e Mëttwoch matgedeelt huet. Den Energieverbrauch däerf bei dësen Autoen dann net méi wéi 18kWh op 100 Kilometer depasséieren. Méi leeschtungsstaark Autoe gi just nach bis zu 3.000 Euro subventionéiert.

Och d'Hëllefe fir Vëloen, Pedelec a Cargobikes ginn ëm ee Joer verlängert. Beim Kaf ginn et Subside vu maximal 600 Euro a bis zu 50 Prozent vum Kafpräis.

D'Primme fir Plug-in-Hybriden lafen dogéint bis zum Enn vun dësem Joer aus.