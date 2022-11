D'Vëlos-Verbindung, déi am ganzen 2 Kilometer laang ass, sollt am Ufank 39 Milliounen Euro kaschten, mee um Enn wäert de Präis bei ronn 48 Millioune leien.

Den Dezember ass de Mount vun de groussen Aweiungen fir den ëffentlechen Transport. Viru 5 Joer gouf de Stater Tram ageweit, op Niklosdag iwwernächst Woch ass et den Tour un der Vëlosbréck, déi Esch mam Unisquartier Belval verbënnt.

Et geet ëm net manner wéi déi längst Vëlosbréck an Europa, déi eng Längt vun 1,2 KM huet an zum Deel an enger Héicht vun iwwer 7 Meter iwwer dem fréieren Schmelzesite vun der ARBED verleeft.

D'Vëlos-Verbindung, déi am ganzen 2 Kilometer laang ass, sollt am Ufank 39 Milliounen Euro kaschten, mee um Enn wäert de Präis bei ronn 48 Millioune leien, well ënnert anerem hu missten d'Fundamenter méi héich gebaut ginn.

D'Vëlosbréck schléisst sech dann och un den nationale Reseau vu Vëloswëeer un.