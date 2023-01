Vun de groussen Autosmäert an der EU huet d'lescht Joer just Däitschland mat engem klenge Plus ofgeschloss.

D'Neizouloossunge vun Autoen an der Europäescher Unioun louch am leschte Joer esou niddreg, wéi zanter 30 Joer net méi.

An der EU goufen iwwert dat ganzt Joer mat 9,26 Neizouloossungen eng 4,6 Prozent manner Autoe registréiert, wéi nach am Joer 2021, dat och scho schwaach ausgefall war. Dat deelt den europäesche Branchëverband Acea e Mëttwoch zu Bréissel mat. Domat goufen am Joer 2022 esou wéineg nei Autoe registréiert, wéi zu lescht am Joer 1993.

Op d'Länner gekuckt huet just Däitschland mat engem Plus ofgeschloss (+1,1%). Déi aner grouss Autosmäert Italien (-9,7%), Frankräich (-7,8%) a Spunien (-5,4%) hu jeeweils e Réckgang verzeechent. Zu Lëtzebuerg goufen et 2022 eng 42.000 Neiimmatrikulatiounen - esou wéineg, wéi zanter 1999 net méi.

An Europa hu sech d'Autosproduzente virun allem iwwer Liwwerenkpäss, zum Beispill bei Elektrochips, beschwéiert.

EU-wäit ass d'Autosmark VW mat gutt enger Millioun Verkeef ëmmer nach déi beléiftste Mark. Och zu Lëtzebuerg hu sech dës Autoen am leschte Joer am beschte verkaaft.