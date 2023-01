En Dënschdeg den Owend war de President vun der Fedamo dann och eisen Invité am Journal vun der Tëlee.

De Philippe Mersch huet betount, datt een eigentlech relativ zefridden ass iwwer dat lescht Joer. Et hätt een nämlech vill verkaaft an et géing dem Secteur besser goe wéi dat, wat d'Zuele soen. Deemno huet de Fedamo-President dann och ënnerstrach, datt d'Aarbechtsplaze vun de Leit sécher sinn an an Zukunft esouguer nach méi Main-d'œuvre géing gebraucht ginn.

Wann d'Leit um Autofestival elo en Auto kafen, kann et och emol virkommen, datt een 1 Joer op säin neie Won waarde muss, wann en net op Stock ass. Allgemeng wieren d'Leit méi zréckhalend wéi fréier, mee dofir wier de Festival do, fir d'Leit eben ze beroden.

Op d'Elektroautoen ugeschwat, sot de Philippe Mersch, datt en Elektroauto hautzedaags eng 400 bis 500 Kilometer kéint zeréckleeën. Donieft wier de Recharge-Reseau zu Lëtzebuerg gutt. Den Elektroauto wier mëttlerweil bei de Leit ukomm, nawell wieren d'Primme ganz wichteg fir d'Venten, esou nach de Fedamo-President.

Autofestival: Eng Branche am Wandel

E Méindeg huet den Autofestival offiziell ugefaangen. No schwierege Krise-Joren hoffen d'Garagisten op eng Relance.

2019 war d'Welt fir d'Lëtzebuerger Garagisten nach an der Rei. Iwwer 55.000 nei Autoe goufen do hei am Land ugemellt. Dat war neie Rekord. Mä du koume Corona, d'Liwwerproblemer, de Krich an der Ukrain, d'Hausse vun de Pëtrolspräisser.

An d'Immatrikulatioune vun neien Autoe sinn agebrach. Nom éischte grousse Schock 2020 huet de Marché sech net erholl. 42.100 Neiween goufen d'lescht Joer nach ugemellt, e Réckgang vun 23,5 Prozent bannent dräi Joer.

Lëtzebuerg läit domadder am EU-Trend. Schold un de schlechten Zuelen, esou den europäeschen Verband vun den Autosconstructeuren, wären déi massiv Liwwerproblemer.

Mä et ginn och Indicen, dass d'Clientë ganz einfach méi zeréckhalend sinn. Um Bréisseler Salon sinn dëst Joer 270.000 Visiteure passéiert, nëmmen 270.000. Virun der Pandemie waren et der och schonn emol iwwert eng hallef Millioun.

Zu Lëtzebuerg gëtt net nëmme manner, mä och aneschters kaaft.

Zënter 2015 ass den Diesel carrement agebrach, och beim Bensinner weist den Trend zwar manner däitlech awer definitiv no ënnen, wärend déi verschidden Hybridmotoriséierunge vu Joer zu Joer un Terrain gewannen. An d'Elektroautoen hunn déi lescht zwee Joer hiren Exoten-Status verluer.

Knapp 1 vu 6 immatrikuléierten Neiween war deemno d'lescht Joer e rengen Elektroauto. Och wann den Trend net opzehalen ass; bis d'Zil Elektromobilitéit erreecht ass, ass et nach e wäite Wee. Den Undeel vun allen Elektroautoen um gesamte Lëtzebuerger Fuerpark läit aktuell bei nëmmen 3,1 Prozent. Och wann hiren Undeel zeréckgeet, ginn Diesel a Bensinner mat 88,7 Prozent op eise Stroossen nach ëmmer den Toun un.

Den Elektroboom dréckt zwar d'CO2-Emissioune vum Fuerpark, mä huet och negativ Effekter. D'Autoen ginn ëmmer méi schwéier. De Mouvement Ecologique monéiert a senger aktueller Öko-Top-10, dass grad Elektroautoen mat grousse Batterien och iwwerdriwwe schwéier sinn an doduerch ze vill Energie verbrauchen.

Op der anerer Säit riskéieren, déi nächst Jore kleng Autoen mat Verbrennermotor ganz aus dem Showroom ze verschwannen. Wéinst méi strengen Ofgasnorme si se an Zukunft net méi rentabel.

D'Autosconstructeure mussen ëmmer méi spueren. E Méindeg war et beispillsweis d'Nouvelle, dass bei engem eenzegen Hiersteller an Däitschland iwwer 3.000 Aarbechtsplazen um Spill stinn, fir d'Erausfuerderung Elektromobilitéit gestemmt ze kréien.