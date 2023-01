An Zukunft kann een an Däitschland op de kuerzen Distanzen, also am sougenannte "Nahverkehr", fir 49€ de Mount mam ëffentlechen Transport fueren.

D'EU-Kommissioun muss nach gréng Luucht ginn. Den 49 Euro-Ticket kënnt an der Suite vum 9€ Ticket, dee wéinst der Energiekris fir eng limitéiert Zäit decidéiert gi war. Zu Lëtzebuerg ass den Transport public jo zënter bal 3 Joer gratis.