Wéinst engem Asaz vum CGDIS zu Bartreng fueren op der Linn 50 tëscht der Stad a Klengbetten keng Zich fir den Ament, an dat an déi zwou Richtungen.

Et gi Busser agesat, fir déi ausgefallen Zich ze ersetzen. All d'Arrête ginn ugefuer, schreiwen d'CFL an engem Communiqué.

Et ass aktuell nach net gewosst, wéi laang d'Interventioun wäert daueren. Dofir ass et den Appell un d'Leit, dass se sech sollen um Internetsite vun den CFL informéieren.