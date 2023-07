Nach bis den 31. August offréiert d'Escher Gemeng an Zesummenaarbecht mat der Infofabrik an dem CIGL de Service "Taxivëlo".

Dräi Mol d'Woch, donneschdes, freides a samschdes geet et tëscht 12 a 17.30 Auer tëscht der Escher Brillplaz an der Rockhal um Belval hin an hier.

De Service ass gratis a Studenten a Leit um CIGL chaufféieren d'Leit um Vëlo. Mat maximal 25 Kilometer an der Stonn fiert dëse Pedilac. Sollt den "Taxivëlo" Succès hunn, kéint dëse Service ausgebaut ginn.