Op der B40, an der Entrée vum Tunnel Micheville, kënnt e fixe Radar.

Vum 1. September u leeft hei d'Testphas. Déi maximal erlaabte Vitess ass op 70 km/h festgeluecht, wann ee vu Lëtzebuerg a Richtung Frankräich fiert.

Eng Toleranz vu 3 km/h (ënner 100 km/h Vitess) gëtt applizéiert, respektiv 3% Toleranz wann een iwwer 100 Stonnekilometer um Tacho hat.

E Protokoll gëtt et also nach net. Vu wéini un et kascht, gëtt deen Ament matgedeelt.