Um Mëttwochnomëtten hunn d'Gemengeresponsabel vu Käerjeng a Suessem eng nei Variante fir de Contournement vum Minister François Bausch presentéiert kritt.

D'Tunnelvariant ass definitiv vum Dësch. Bei dëser neier Propose géif d'Streck allerdéngs iwwer den Terrain vun enger Entreprise goen.

Dës Firma, "Saint Gobain", ass direkt nieft der Käerjenger Gare situéiert. Wei et heescht, wär een a Verhandlunge mat de Responsabele vun dëser Entreprise.

Wéi mir vum Wirtschaftsminister Franz Fayot confirméiert kritt hunn, géif déi betreffend Firma Terrain an der Industriezon "Wolser B" zu Diddeleng kréien. Dësen Terrain war no un d'Eisebunn an d'A3 ugebonnen. Dës Offer géif vun der Firma gepréift ginn. Virun Enn September wär hei awer mat kenger Decisioun säitens "Saint Gobain" ze rechnen.

Um Donneschden ass Gemengerotssitzung zu Käerjeng, wärend d'Buergermeeschtesch vu Suessem hir Sitzung e Freideg huet. Et geséit gutt aus fir déi Variant déi um Mëttwoch vum Minister Bausch presentéiert gouf.

Den Tracé geet net duerch de Bobësch, dëse bléift also erhalen. Nëmmen un der Spëtzt vum Bësch, wou d'Firma "Saint Gobain" ugesidelt ass, wäerten e puer Beem ewechkommen.