Den Zuch op Bréissel soll endlech méi attraktiv ginn.

De grénge Vizepremier a Mobilitéitsminister Francois Bausch a säi belschen Homolog, de Georges Gilkinet, hunn eng Lettre d’intention ënnerschriwwen, sou d’Regierung per Communiqué. Zil wier et, bis 2030 an 2 Stonne vun der Gare hei an der Stad zu Bréissel ze sinn (am Moment brauch ee jo ronn 3 Stonnen mam Zuch, mam Auto ronn 2). Bis 2040 soll d’Zuel u Passagéier op där Streck verduebelt sinn, genee ewéi de Cargo.

Fir dat ze erreechen, sinn och Aktioune virgesinn: D’Infrastruktur soll weider ausgebaut a moderniséiert ginn, notamment tëscht Gembloux a Lëtzebuerg, mee och tëscht Bréissel an Ottignies. Fir den Invest géing een och bei der EU uklappen. Um Lëtzebuerger Territoire géingen och gekuckt ginn, ewéi eng Barrières-Passagë kéinten ofgebaut ginn. Donieft géing e multimodalen Arrêt zu Hollerech entstoen: Doduerch géing een Zäit gewannen, well d’Passagéier dann net méi missten duerch d’Stater Gare goen, fir an d’Stad oder de Kierchbierg weiderzegoen.