An deenen nächste Wochen a Méint soll op d'Gefore vun iwwerdriwwener Vitesse am Stroosseverkéier opmierksam gemaach ginn.

Ee Behuelen, dat vu ville Leit nach ëmmer verharmloost gëtt.

Dobäi wier ze héich Vitess nach ëmmer eng vun den Haaptursaache vu schwéieren Accidenter an nach méi dacks op d'mannst ee Facteur aggravant. Dem President vun der Sécurité routière Paul Hammelmann no gehéieren Autosaccidenter zu deene schlëmmste Saachen, déi engem an engem héich entwéckelte Land zoustousse kënnen:

"Wann Dir op der Strooss iwwerfall gitt, Dir kritt de Portmonni geklaut, Dir kritt den Handy geklaut, da sidd Der déck emmerdéiert. Dir musst bei d'Police goen, Dir musst dat verschaffen an da schreift der an der Roserei ee Commentaire op Facebook. Wann Dir awer een Autosaccident hat, wou Dir ee Partner verléiert, ee Kand verléiert, selwer schwéier blesséiert sidd, ass alles komplett anescht."

De Bléck op d'Statistik géing weisen, datt d'Zuel vu schwéieren Accidenter, déi op ze héich Vitess zeréckzeféiere sinn, am Joer 2022 par Rapport zu 2021 ëm 25 Prozent geklommen ass. Déi vun déidlechen Accidenter esouguer ëm 31 Prozent. Da géing och nach opfalen, datt virun allem jonk Männer ze séier ënnerwee an iwwerduerchschnëttlech dacks an Accidenter involvéiert sinn. Grënn fir ze héich Vitess wieren ënnert anerem Stress, Spaass um séiere Fueren oder Langweil. Zil misst et sinn, d'Zuel vun Accidenter an der Zukunft op Null ze kréien. D'Direktesch vun der Sécurité routière Isabelle Medinger verweist op d'Vision zéro:

"Eise System an deem mer fueren, akzeptéiert 5, 10 Doudeger, schwéier Blesséierter als Dégats collatéraux wann ee sou wëllt. Dat heescht, et kann een nëmme soen, mir schaffen op 0 déidlech a schwéier Blesséierter hin, well anescht geet et net. Et ass och eng ganz empathesch Visioun, se jugéiert net, de System hëlt och dee Blödste mat."

Als Beispill nennt d'Isabelle Medinger Rout Luuchten um Buedem bei Foussgängeriwwergäng, fir Leit, déi op den Handy kucken. Fir datt dann och jiddereen d'Campagne "Eng Kéier ze séier, de leschte Bléck" matkritt, ginn an deenen nächste Wochen a Méint ënnert anerem Panneaue laanscht de Stroossen opgeriicht an et lafe Spotten um Radio an op der Tëlee.

Hei dat offiziellt Schreiwes

La vitesse excessive au volant reste une des causes prépondérantes des accidents de la route et elle est dans tous les cas un facteur aggravant. Ceci malgré de nombreux efforts au niveau de l'information, de la prévention et de la répression.

Au vu de ce constat, la Sécurité routière, en collaboration avec le ministère de la Mobilité et des Travaux publics, vient de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation commune intitulée «Eng Kéier ze séier, de leschte Bléck».

En 2022, 25% des accidents avec blessés graves et 31% des collisions mortelles étaient attribuables à une vitesse excessive ou inadaptée.

Ainsi, face aux faits marquants révélés dans le bilan des accidents, cette campagne a été lancée afin de sensibiliser les usagers de la route aux dangers liés aux excès de vitesse et de rappeler l'importance de respecter les limitations de vitesse en vigueur.

Un seul excès de vitesse peut être mortel. Une seule fois peut suffire pour que la dernière seconde avant une collision soit également le dernier regard. La campagne ne se focalise pas sur les grands excès de vitesse ni sur les chauffards en transgression permanente, mais sur tout un chacun qui, pour une raison ou pour une autre, commet des excès de vitesse.

Cependant, peu importe les raisons invoquées, il est toujours injustifiable de conduire à une vitesse excessive.

«Le dernier regard» laisse une fin ouverte et permet au grand public d'imaginer sa propre version de la scène de collision et des conséquences.

Pour rappel, dans le cadre du plan d'action «sécurité routière» et en poursuivant la stratégie Vision Zéro − zéro mort et zéro blessé grave, des mesures significatives telles que le déploiement progressif de radars ainsi que la mise en place de contrôles policiers axés sur la vitesse, visent à combattre l'insécurité routière de manière durable.

Elle se décline en trois langues et est diffusée à la radio, par des bannières sur les sites de divers médias, sur les réseaux sociaux, sur 91 écrans digitaux et interactifs dans 89 immeubles de bureaux sur le réseau «Digital Channel Network», sur 30 écrans dans différents parkings, sur les écrans numériques dans les tramways et bus ainsi que sur le full back de 15 bus du réseaux RGTR et de 15 bus du réseau TICE.

Dans ce contexte, la Sécurité routière remercie le ministère de la Mobilité et des Travaux publics pour le travail énorme accompli.

Paul Hammelmann: «Ces remerciements vont bien évidemment au ministre François Bausch dont, oui disons-le, les convictions en matière de l'amélioration de la sécurité sur les routes sont identiques aux nôtres de sorte que nous avions dû reformuler notre éternel 'catalogue de revendications' en 'to do list'. Mais ces remerciements vont également à ses collaborateurs, anciens et bien sûr actuels, personnes avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration de façon efficace et même amicale. Inutile de relever que nous espérons − non, nous savons − qu'à l'avenir également cette approche perdurera. Au fil des années, les efforts en matière de sécurité routière sont devenus de moins en moins une affaire de politique politicienne, mais de conviction personnelle; ainsi, nous nous réjouissons également des toutes premières déclarations de la nouvelle députée européenne Madame Martine Kemp déclarant qu'il lui importe que l'Union européenne se dote de standards européens communs en matière de sécurité routière et qu'elle s'engagera pour la Vision Zéro sur les routes de l'Union européenne d'ici 2050.»

La campagne «Eng Kéier ze séier, de leschte Bléck» est affichée sur 46 panneaux routiers ainsi que sur les panneaux à messages variables du CITA (Contrôle et informations du trafic sur les autoroutes).