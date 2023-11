Aktuell huet d'Police 34 Elektrogefierer am Fuerpark. 30 dovunner si banaliséiert a gi reng fir administrativ Zwecker genotzt.

Dat äntwert de Service Communication vun der Police op Nofro vun der RTL-Redaktioun.

Et hätt een am Joer 2020 eng intern Etüd gemaach iwwert d'Asazméiglechkeete vun Elektrogefierer bei der Police. Beim aktuelle Stand vun der Technik, kéinten Elektroautoen net fir all Interventioune genotzt ginn. Dobäi verweist een ënnert anerem op déi maximal Zouluedung, d'Plaz, d'Autonomie an d'Zäit déi ee brauch, fir d'Autoen opzelueden.

Wann et sech awer ëm Missioune géif handelen, déi ee kloer am Virfeld plange kéint, wéi zum Beispill Eskorten oder Garden, da kéinte se duerchaus agesat ginn. En anert Asazgebitt sinn dann déi reng administrativ Deplacementer.

Eppes wat net an der Äntwert ernimmt gëtt, ass d'Tatsaach, dass vill Elektrogefierer an hirer Spëtzevitess méi limitéiert sinn, wéi Autoe mat Verbrennermotor. Deemno kéint et hei eng weider Aschränkung sinn, z.B. bei engem Asaz, wou et ëm eng Course-poursuite geet.

Op d'Fro, ob et Pläng gi fir sech weider Elektrogefierer zouzeleeën, ass et d'Äntwert, dass een dat aktuell nach evaluéiert.