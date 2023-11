Ëmmer nees sinn d'Buschaufferen am Escher Kanton Beleidegungen awer och kierperlechen Attacken ausgesat.

Protestpiquet beim TICE / Reportage Anne Wolff

D‘Bus-Chaufferen aus de Südgemengen hunn es genuch: Ëmmer nees géif d‘Personal vum TICE, dem Transport intercommunal de personnes dans le canton d‘Esch-sur-Alzette, attackéiert ginn, dorënner Beleidegungen, mä och kierperlech Attacken. Annerhalleft Joer hätt ee lo schonn d‘Politik opgefuerdert, aktiv ze ginn, besonnesch op der Escher Gare. Well awer näischt geschéie géing, war e Freideg de Moien e Protestpiquet op der Escher Gare.

D'Chauffere fuerderen eng besser Beliichtung, méi Sécherheetspersonal an och Kameraen op der Escher Gare. Do wier de Problem am gréissten. D'Aggressiounen hätten am leschte Joer zougeholl, et zielt ee mat 50 Rapporten zwee Mol souvill Verbal a physesch Iwwergrëff wéi d'Joer virdrun.

Zanter Januar 2022 géif een de Problem uschwätzen, nodeems e Chauffer uerg zesummegeschloe gi war, eréischt dat lescht Woch wier nees Personal op der Escher Gare an eng Kläpperei vu Jugendleche mat eragezu ginn.

Ma Politik an CFL géife sech jeeweils d'Verantwortung zouschousteren, an dofir wier ausser Reuniounen nach näischt geschitt. Dat, well den Terrain der CFL gehéiert, dofir misst d'CFL fir d'Sécuritéitsleit suergen, erkläert de frëschgebakenen CSV-Buergermeeschter Christian Weis. Fir d'Kamerae bräicht een d'Autorisatioun vum Policeminister, ma et géif een hoffen, dass dat elo duerch de Wiessel vum Henri Kox (Déi Gréng) zum Parteikolleeg Léon Gloden méi séier goe géing.

Et hätt ee kierzlech eng Reunioun mat allen Acteure gehat, wou een decidéiert hätt, sech deemnächst nach eemol zesummenzesetze mam TICE a mam Policeminister. Och de President vum TICE Marco Lux vun der LSAP, betount, et misst een nach emol kucken, firwat do nach näischt geschitt wier. Hien hätt absolut Versteesdemech fir d'Personal, mä et wier nu emol esou, dass ee fir d‘Kameraen eng Autorisatioun brauch.

Den TICE hätt mëttlerweil selwer fir Sécherheetsglas a Kameraen an de Busser gesuergt, a géif Selfdefense-Coursë fir seng Chaufferen ubidden. Sollten allerdéngs vun der Politik keng konkret Deadlinë fir déi gefuerdert Mesurë kommen, géif ee streiken.