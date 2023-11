Wéi all Joer ginn och 2024 d'Tariffer vun de Peagen a Frankräich an d'Luucht. Dëst Joer soll d'Hausse awer net iwwer 3% erausgoen.

A Frankräich ginn d'Peagen op den Autobunnen vum 1. Februar u méi deier nees. D'lescht Joer war d'Hausse vum Tarif an der Moyenne bei 4,75%. D'franséisch Regierung huet awer verséchert, datt dëst Joer d’Hausse ënner 3% wäert leien.

De Chef vu Vinci Autoroutes, de Pierre Coppey, huet sech allerdéngs géint dës Annonce manifestéiert a betount, datt seng Entreprise d'Steier mat enger Präishausse vu ronn 5% weidergi misst. "Dat ass en Neen", huet de Vize-Verkéiersminister Clément Beaune e Mëttwoch doropshi geäntwert. "Et ass de Staat, deen um Schluss e Rechtstext decidéiert, deen dës Entwécklung vun de Peagen confirméiert."

D'Recettë vun Autobunnsentreprisen a Fluchhäfe soll et dem Clément Beaune no "erméiglechen, Investitiounen an elektresch Luedbornen, de soziale Leaing" an "de Kaf vun neien Zich" ze finanzéieren.