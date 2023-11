De Streik vun de Mataarbechter vun der SNCF huet och Repercussiounen op den Zuchtrafic mat Lëtzebuerg.

Déi franséisch Eisebunner streiken e Freideg wéinst dem Personalmanktem, dem refuséiertem Congé an well hir Aarbecht net déi néideg Unerkennung géif kréien. Op der Ligne 90, also Lëtzebuerg a Richtung Nanzeg, a beim TGV muss mat Perturbatioune gerechent ginn. Dat vun e Freideg den Owend bis e Samschdeg de Moien.

Wéi op Panneaue vun der SNCF ze gesinn ass, ass de leschten Zuch a Richtung Frankräich fir e Freideg den Owend um 20.09 Auer virgesinn.

🚩 Jeudi 30 novembre 2023, la circulation est perturbée à partir de 19h entre Metz et Luxembourg ↔️, en raison d'un mouvement social national du Gestionnaire du Réseau.



ℹ️Infos sur les circulations ici 👇 ou sur le site TER Grand Est 👉 https://t.co/bHxee9gemC 📱 pic.twitter.com/BpzWOd97m2 — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) November 29, 2023

Weider Informatiounen an d'Fuerpläng vun den Zich fannt Dir um Site vun den CFL oder op der CFL-App.