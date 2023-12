Wann een als EU-Bierger am EU-Ausland mam Auto ënnerwee ass, a sech net un de lokalen Code de la route hält, solle Strofe méi einfach a méi séier kommen.

Doriwwer si sech e Méindeg d’EU-Verkéiersministeren zu Bréissel eens ginn.

Et géif drëms goen, d’Sécherheet am Trafic ze stäerken.

Viséiert sinn deemno virun allem Alkohol an Drogen um Steier, d’Vitesse a geféierlech Iwwerhuel-Manöver.

Der EU-Kommissioun no bloufen am Joer 2019 ronn 40% vun den Delikter am EU-Ausland onbestrooft.